Poljaki azzurrom vrnili milo za drago

Odbojkarji Poljske so novi evropski prvaki. V finalu v Rimu so gladko s 3:0 (20, 21, 23) premagali branilce naslova, Italijane. Za Poljsko je to po letu 2009 drugi evropski naslov, enajsta kolajna, z zmago pa so se Italijanom, ki ostajajo pri sedmih zlatih odličjih, oddolžili za lanski poraz v finalu svetovnega prvenstva na Poljskem.

Poljaki, ki so v polfinalu ugnali tudi Slovenijo, so do zmage prišli lažje, kot je marsikdo pričakoval, nekaj negotovosti je ponudil le tretji niz.

Kubanskega Poljaka Wilfreda Leona so razglasili za najkoristnejšega igralca EP. FOTO: Andreas Solaro/AFP

V prvih dveh nizi so imeli gostitelji velike težave s sprejemom, te sta jim z začetnimi udarci povzročala predvsem srednji bloker Norbert Huber in sprejemalec Wilfredo Leon. Varovanci srbskega strokovnjaka Nikole Grbića so si v prvem nizu odločilno prednost priigrali v drugem delu, v drugem pa že na začetku. V tretjem nizu je kazalo, da se bodo Italijani vrnili, nekaj časa so vodili, toda Poljaki so spet s servisi spreobrnili rezultat, na koncu pa kljub veliki bojevitosti Italijanov izrabili drugo zaključno žogo.

Pri prvakih, ki so dosegli kar 11 asov, od tega Huber pet, je Leon – naturaliziranega Kubanca so razglasili za najkoristnejšega igralca prvenstva – dosegel 13 točk, korektor Łukasz Kaczmarek jih je dodal 12. Pri Italijanih jih je 13 dosegel Daniele Lavia.