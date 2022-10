Poljaki skupaj z Mery spet točili odbojkarske solze

Na ženskem odbojkarskem svetovnem prvenstvu, ki ga gostita Poljska in Nizozemska, je v domačih Gliwicah poljska izbrana vrsta po hudem boju priznala premoč Srbkinjam. Te po zmagi s 3:2 v nizih, v zadnjem je odločala podaljšana igra (16:14), že v sredo zvečer čaka polfinalni obračun z Američankami, v drugem polfinalu pa se bosta v četrtek ob 20. uri pomerili Italija in Brazilija.

Poljski ljubitelji odbojke so lahko spremljali dramo do zadnjih točk in nato neutolažljiv jok proste igralke Marysie Stenzel, ki ji ni uspelo sprejeti začetnega udarca Jovane Stevanović. Stenzlovo so ob robu igrišča dolgo časa tolažile zaskrbljene soigralke, nato pa je vendarle še povsem objokana stopila pred mikrofone.

»Kar letele smo na krilih navijačev. A želele smo si še več. Gotovo bom to žogo še sanjala,« je eno najbolj znanih poljskih športnic, ki je vešča uporabnica instagrama, citiral časnik Przeglad Sportowy.