Poljska vrana načrtuje maščevanje v Ljubljani

Liga prvakov je liga prvakov, naj bo to v nogometu, rokometu, odbojki ... ali vaterpolu. Najboljše ekipe stare celine torej, slovenskega odbojkarskega šampiona ACH Volley pa drevi ob 18. uri v dvorani Tivoli čaka favorit skupine A tega elitnega tekmovanja, PGE Projekt Varšava oziroma seveda izvirno Warszawa.

Ljubljanski oranžni zmaji so za uvod starocelinskega tekmovanja izgubili v stari-novi nemški metropoli proti Berlin Recycling Volleys, zdaj se bodo soočili z odlično igralsko zasedbo iz poljskega glavnega mesta. PGE (Polska Grupa Energetyczna, Poljska energetska skupina) Projekt Varšava je tačas na drugem mestu v domačem prvenstvu, imenovanem plus liga, ima deset zmag in dva poraza tako kot prvouvrščeni, državni prvak, Jastrzębski Węgiel, in tretja, Bogdanka LUK Lublin, za katero v tej sezoni igra tudi velezvezdnik Wilfredo Leon.

Tudi Matic Videčnik, v napadu, bo drevi na odbojkarskem delu. FOTO: CEV

Varšavski Projekt je »projektiran« za velike rezultatske stvari, v pretekli sezoni je bil v državnem prvenstvu tretji, zmagal je v pokalu izziva Evropske odbojkarske zveze CEV, v katerem je v šestnajstini finala izločil kamniški Calcit Volley. Za Varšavčane igrata tudi Kevin Tillie, dvakratni olimpijski zmagovalec z reprezentanco Francije, in eden od najboljših srednjih blokerjev na svetu Jakub Kochanowski, igralca na položaju korektorja, levoroki Bartłomiej Bołądź in Nemec Linus Weber, pa z močnimi udarci lahko prebijeta prav vsak blok in obrambo.

Vrhunski prsti finskega veterana

Prav vsakega poznavalca odbojke tudi preseneča in navdušuje, da v vrstah ACH Volleyja igra legendarni Finec, 46-letni podajalec Mikko Esko. V Berlinu še zdaleč ni igral slabo, glavni trener oranžnih zmajev Matjaž Hafner o njem pravi: »Še vedno uživa v odbojki, sploh mu ni nobena težava priti na trening. Je velik igralec in človek, tudi mentor vsem, rad podeli kakšen nasvet.« Tudi kapetan Jani Kovačič sipa pohvale na Finčev račun: »Še danes, ko je star 46 let, je vrhunski podajalec. Sam osebno nisem pričakoval, da bo pri teh letih še igral na takšni ravni. Še vedno ima vrhunske prste, ko gre za deljenje žog. Osebnostno je zelo umirjen, soigralci mu zaupajo.«

Oglasil se je tudi srednji bloker Projekt Varšave Andrzej Wrona, tudi on je pri 35 letih že »veteran«, a seveda ne takšen kot Mikko Esko. Wrona (njegov priimek v poljščini pomeni vrana) bo sicer imel priložnost, da se Fincu oddolži za leto 2014. »Mikko Esko me je, ko je igral za Gubernijo iz Nižnega Novgoroda, izločil v polfinalu pokala CEV, sam sem nosil dres PGE Skra Bełchatówa. Oba sva bila takrat precej mlajša (smeh). Te tekme se zelo dobro spominjam, saj sem ob koncu zlatega niza v napadu žogo poslal izven igrišča. Kakorkoli že, to je liga prvakov. Zaradi dveh prejšnjih neuspešnih prebojev iz skupine smo pozorni. Vsekakor ne smeš nikogar podcenjevati. Na vsaki od preostalih petih tekem se bomo bojevali, da osvojimo končno prvo mesto. Zelo si želimo igrati v četrtfinalu,« je dejal Wrona.