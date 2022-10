Popravni izpit bo sledil kmalu

Slovenski judoisti so na svetovnem prvenstvu v Taškentu pokazali eno najslabših predstav na tovrstnih tekmovanjih v zadnjih 20 letih. Kot je ocenil Gregor Brod, ki je v Taškentu opravljal vlogo koordinatorja reprezentance, je bil nastop res neuspešen, a ob tem je opozoril, da bo priložnost za popravni izpit prišla že zelo kmalu. Deveterica slovenskih tekmovalcev je v dvorani Humo Arena dosegla šest zmag, kar je mnogo manj od preteklih predstav. Nihče od slovenskih judoistov se ni uvrstil med osmerico in s tem dobil priložnosti dodatnih dveh borb za kolajno.

»Drugače kot neuspešno tega prvenstva ne moremo oceniti. Razlogov je več in pri vseh tekmovalcih so različni. A izgovorov nima smisla iskati. Enostavno nismo bili dovolj dobri, da bi posegli po odličjih,« pravi Brod.in obenem opozarja, da bo priložnost za popravni izpit prišla že zelo kmalu. Doha v Katarju bo naslednje svetovno prvenstvo gostila v prvi polovici maja prihodnje leto.

Na prvenstvu v Taškentu je Brod vodil Anko Pogačnik, Davida Štarkla, Eneja Mariniča in Vita Dragiča. Veliko sodeluje tudi z Metko Lobnik, ki pa je šele po izteku roka dosegla dovolj visoko uvrstitev na svetovni lestvici, da bi lahko prišla v Uzbekistan. »Res veliko delam z njimi. Tako kot sem odgovoren za uspehe je del krivde moj tudi pri neuspehih,« je še brez dlake na jeziku dejal nekdanji slovenski reprezentant.

V ozadju se je nabralo kar nekaj težav za reprezentanco. Slovenski tabor se je ukvarjal s številnimi poškodbami, težava za obsežne programe so tudi finance, pa tudi obdobje pandemije covida 19 športnikom ni šlo na roke, saj je doma primanjkovalo kakovostnih tekmovalcev za močan sparing, ki velja za enega temeljev dobre priprave: »Na srečo teh težav s sparingom v zadnjem obdobju ni več.«.

Ta se je moral dotakniti tudi nastopov glavnih adutinj izbrane vrste Andreje Leški in Kaje Kajzer: »Kaja je imela veliko nesreče. Poškodovala se je in vprašanje je, kaj bi bilo, če se ne bi. Verjamem tudi v Andrejo. Za sabo ima težko obdobje s poškodbami, tukaj pa je imela nekaj nesreče pri žrebu, saj se je v uvodu pomerila z nepostavljeno tekmovalko, ki je svojo vrhunskost pred tem kazala v višji kategoriji. Včasih je v judu tudi tako, da ti slog borbe katerega od tekmecev enostavno ne leži.«

Vse več je tudi glasov o tem, da je trenutno brez vrhunskega tekmovalca celjski Sankaku s tvorcem večine uspehov slovenskega juda Marjanom Fabjanom in da je slovenski judo tudi zato izgubil stik z najboljšimi.

»S tem se ne strinjam. Marjan Fabjan je eden najboljših trenerjev nasploh in trenutno pač v Sankakuju nimajo tekmovalca na tej ravni, a prepričan sem, da ga bodo spet ustvarili. A tudi tisti, ki so tukaj, so se v preteklosti že izkazali in so odlični borci. Tovrstno razmišljanje je zato do njih celo malo podcenjevalno,« je še dejal 48-letni trener.