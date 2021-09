Povratni dvoboj med Usikom in Joshuo februarja ali marca?

Promotor Oleksandra Usika je na novinarski konferenci v Kijevu spregovoril o možnem datumu drugega obračuna med ukrajinskim šampionom in britanskim zvezdnikom Anthonyjem Joshuo. Usik je minuli konec tedna po zmagi po točkah postal svetovni prvak v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO.



»Strinjamo se s predlogom Eddieja Hearna, da povratni dvoboj priredimo februarja ali marca, ne strinjamo pa se s predlogom prizorišča. Tabor Joshue želi dvoboj v Veliki Britaniji, mi pa ga želimo v Kijevu. Usik je večino od svojih 19 profesionalnih zmag zabeležil v tujini, zdaj bi želel zmagati doma,« je besede Oleksandra Krasjuka povzela francoska tiskovna agencija AFP.



Usik je postal šele tretji boksar po Američanu Evanderju Holyfieldu in Britancu Davidu Hayu, ki je naslov svetovnega prvaka osvojil tako v kruzerski kategoriji (med poltežko in težko) kot težki kategoriji. Joshui je prekrižal načrte o dvoboju z rojakom Tysonom Furyjem za združitev vseh pasov v verzijah IBF, WBA, WBC in WBO.



Tako Usik kot Joshua sta bila sicer olimpijska prvaka v Londonu 2012, takrat je Britanec zmagal v supertežki kategoriji, Ukrajinec pa v težki.

