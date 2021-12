Pred finalom v Abu Dabiju Verstappen in Hamilton izenačena

Ena najbolj kaotičnih dirk v zgodovini formule 1, ki je trajala več kot dve uri, se je razpletla, kot bi si želeli največji ljubitelji drame. V premierni VN Savdske Arabije, ki je bila večkrat prekinjena, je branilec naslova svetovnega prvaka Lewis Hamilton (Mercedes) premagal Maxa Verstappna (Red Bull) in ga z dodatno točko za najhitrejši krog ujel.

Pred finalom v Abu Dabiju prihodnjo nedeljo sta Anglež in Nizozemec izenačena pri 369,5 točke.

Hamilton si je po hudi borbi privozil skoraj 12 sekund prednosti pred Verstappnom. Zaradi nesreč v Džedi, serijo je začel Nemec Mick Schumacher, je bila dirka večkrat prekinjena, vodstvo tekmovanja pa je moralo zaradi nešportnega dvoboja vodilnih večkrat posredovati, 24-letni Verstappen pa si je prislužil tudi pet sekund kazni.

VN Savdske Arabije v Džedi: 1. Hamilton (VB, Mercedes) 2;06:15,118, 2. Verstappen (Niz, Red Bull) +11,825), 3. Bottas (Fin, Mercedes) 27,531, 4. Ocon (Fra, Alpine) 27,633, 5. Ricciardo (Avs, McLaren) 40,121; najhitrejši krog: Hamilton 1:30,734; skupno v SP (21/22), vozniki: 1. Verstappen 369,5, 2. Hamilton 369,5, 3. Bottas 218, 4. Perez (Meh, Red Bull) 190, 5. Leclerc (Mon, Ferrari) 158; konstruktorji: 1. Mercedes 587,5, 2. Red Bull 559,5, 3. Ferrari 307,5.

V skupnem seštevku za svetovno prvenstvo sta dirkača zdaj izenačena. Še vedno pa zaradi večjega števila zmag v sezoni vodi Nizozemec. Tretje mesto je zasedel drugi voznik Mercedesa Finec Valtteri Bottas, ki je v finišu za vsega desetinko sekunde ugnal Francoza Estebana Ocona (Alpine).

Hamilton je imel močno poškodovano prednje krilce. FOTO: Andrej Isakovic/Reuters

Hamilton je zaradi trčenja s Verstappnom zadnje kroge prevozil s poškodovanim sprednjim krilcem, iz katerega so odpadali delci, v cilju je bilo krilce povsem uničeno.

Uresničile so se napovedi strokovnjakov, da je proga v Džedi zelo ozka, kar je bilo vidno že na startu ko so se mehaniki in drugo osebje drenjali ob bolidih. To je v kvalifikacijah občutil tudi Verstappen, ki se je zaletel v zaščitne ovire.

V krogih formule 1 se sprašujejo, če je Nizozemec po sedmih letih dirkanja res zrel za prvi naslov, ali pa v sklepnem delu prvenstva, tudi zaradi sobotne nesreče, kaže preveč psihične ranljivosti. Dejstvo je, da je na današnji dirki pokazal tudi, da je brezkompromisen v boju za naslov prvaka. Po mnenju mnogih preveč brezkompromisen.

Dirko pod žarometi je najbolje začel Hamilton pred Bottasom in Verstappnom, ki je že imel prvo priložnost, da se okrona z naslovom prvaka, za kar pa bi danes potreboval tudi pomoč 36-letnega Britanca oz. zelo slab nastop branilca naslova. A ravno obratno, Hamilton je še enkrat več prikazal vse svoje mojstrstvo in izkušnje.

Prvič je Verstappen prevzel vodstvo na dirki po nesreči Nemca Schumacherja in prihodu varnostnega vozila, ko sta Mercedesa odpeljala v bokse na menjavo pnevmatik. Dirkača sta zamenjala vlogi in zdaj je bil lovec Hamilton, ki je bil obenem izpostavljen tveganju ob prehitevanju. Ker so delavci ob progi dolgo rabili, da pospravijo razbitine Haasa, predvsem pa da uredijo varnostne ovire, je bil Verstappen celo v prednosti, če bi kasneje menjal pnevmatike in uspel za sabo zadržati tekmeca.

Po 16 minutah so dirkači znova začeli dirko, start pa je bolje uspel Hamiltonu, ki se je spet prebil na prvo mesto, Verstappen pa je zapustil progo, da bi v nasprotju s pravili odgovoril s protinapadom. Hamilton je bil prisiljen v divje zaviranje, prehitel pa ga je tudi Ocon.

V ozadju pa je le nekaj trenutkov kasneje spet počilo. Izpadla sta Nikita Masepin in Sergio Perez ter poskrbela za novo prekinitev. Med moštvi je prišlo do divjega dogovarjanja z vodstvom tekmovanja. Končni dogovor pa je bil, da Verstappen ne bo kaznovan, če predse spusti Ocona in Hamiltona. Temu so pri Red Bullu pritrdili, obenem pa se odločili za menjavo pnevmatik.

In menjava se je obrestovala. Ob vnovičnem začetku dirke po prekinitvi je Verstappen dokazal, da gre na vse ali nič, z odličnim startom pa je prevzel vodstvo. Hamilton je odgovoril s srditim napadom. Verstappen je kot v prvem primeru pri obrambi vodilnega položaja vnovič zapustil progo, zato je po posredovanju vodstva tekmovanja in svoje ekipe moral predse spustiti Hamiltona. A takoj nato je Nizozemec spet napadel, početja pa se je naveličalo vodstvo dirke, ki ga je kaznovalo s petsekundno kaznijo.

Tudi po dirki so se sestali tekmovalni komisarji, ki bodo še enkrat natančno preučili vse današnje sporne poteze Verstappna.