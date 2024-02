Pred kranjskim bazenom zdaj kot v muzeju lepih spominov

V nadaljevanju preberite:

Na kranjskem pokritem bazenu je vedno zelo živahno, le redko patako slavnostno kot nazadnje, ko so predstavili spominsko steno izjemnih športnikov. Koga vse smo srečali na lepi prireditvi, čemu ni bilo župana Matjaža Rakovca in nekoč odlične radovljiške reprezentantke Alenke Kejžar? Zakaj bi njena sestra Nataša kmalu prenehala plavati? In kakšen je novi vsakdan Darjana Petriča?