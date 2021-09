Prepričljiv tek Maje Mihalinec Zidar

Maja Mihalinec Zidar (Mass) je na atletskem mitingu v Mariboru, ki je štel tudi za mednarodno ligo Telekoma Slovenije, prepričljivo zmagala tako na 100 (11,56 sekunde), kot na 200 m (23,75).



Maribor je gostil drugo tekmo slovenske lige letos, Maja Mihalinec Zidar pa je bila prva v treh tekih dneva, saj je morala pred finalom na 100 m še v kvalifikacije, ki jih je dobila z 11,65. »Moj prvi nastop v Mariboru, še pred OI, sem tako kot prvi del sezone kar odrinila vstran, ker je bilo kar mučno vračanje po poškodbi. Ni se izteklo po željah. Še kar vztrajam, ker želim še izboljšati svoj izid sezone. Uspelo mi je nadgraditi treninge in sem zadovoljna z nastopom, oba teka na 100 m sem opravila hitro in sproščeno,« je pojasnila Maja Mihalinec Zidar.



»Po dobrih tekih na 100 m sem se upala na hitrejši teka tudi na 200 m. A se je ob koncu sezone še bolj poznalo, da sem imela tri teke. Noge so bile že utrujene. Sem pa v ciljnem delu lepo napredovala. V močnejši konkurenci in ob sreči v vetrom lahko tečem še letos nekaj desetink hitreje,« je dodala.



Slovenski atleti in atletinje se bodo spet zbrali naslednji teden, v petek in soboto, ko bo v Ljubljani ekipno prvenstvo.

