V Suzuki je McLaren drvel proti vrhu

Svetovni prvak v formuli ena Max Verstappen si je na vrhunski način zagotovil najboljši položaj pred dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Japonske v Suzuki. To je bil njegov 29. pole position. Nizozemec za volanom Red Bulla bo v nedeljo startal kot prvi pred McLarnovim dvojcem Oscarjem Piastrijem (+0,581) in Landom Norrisom (+0,616).

Četrti je bil voznik Ferrarija Charles Leclerc (+0,665) pred Sergiom Perezom (+0,773) v drugem Red Bullu.

»Odličen konec tedna za nas do zdaj. Nekako smo čutili, da bo to zelo dobra steza za nas,« je dejal Verstappen. Avstrijska ekipa Red Bull je na pragu zmage v seštevku konstruktorjev svetovnega prvenstva. Petindvajsetletni Verstappen pa je še vedno na zelo dobri poti do tretjega zaporednega naslova svetovnega prvaka. Pred prvim izzivalcem Sergiom Perezom vodi s prednostjo 151 točk.

Začetek kvalifikacij je zaznamovala nesreča, v kateri je bil udeležen Logan Sargeant, kvalifikacije so bile začasno prekinjene. Američan, član dirkaške ekipe Williams, je dodobra razbil svoje vozilo, a se v nesreči ni poškodoval.