Pri Red Bullu naslov Verstappna proslavili, kot da bi bil prvi

Naslov je osvojil nizozemski dirkač Red Bulla Max Verstappen, ki je prekinil prevlado Britanca Lewisa Hamiltona (Mercedes) in prvič sezono zaključil na najvišji stopnički. Moštvo s krili je na ta dosežek čakalo od leta 2013, ko je Nemec Sebastian Vettel osvojil svojega četrtega in hkrati tudi zadnjega od štirih zaporednih naslovov.

»Mislim, da so vsi zaposleni v naši ekipi, najverjetneje pa to velja za večino ekip, plačani glede na položaj v konstruktorskem seštevku. Govorimo o milijonih in milijonih razlike med prvim in drugim mestom. A prestiž dirkaškega seštevka je pomembnejši. To je tisti naslov, ki si ga res želiš. Zato ti zmaga tudi toliko pomeni. Ne verjamem, da bi en sam posameznik v našem podjetju zamenjal prvo mesto v konstruktorskem seštevku za ta dirkaški naslov,« je o uspešnem letu 2021 spregovoril šef ekipe Christian Horner.

»Pri Red Bullu je občutek takšen, kot da bi osvojili naš prvi naslov. Kakovost tekmeca nas je verjetno dvignila na raven, ki se je niti sami nismo zavedali. Zadovoljstvo je še večje, saj je bil pred hibridno ero Mercedes dominanten, uničeval je tekmece. Končno nam je uspelo pripraviti konkurenčen dirkalnik in Max ga je usmerjal s svojima rokama,« je dodal.

Glede dramatične zadnje dirke za VN Abu Dabija – Verstappen je naslov osvojil z uspešnim prehitevanjem Hamiltona v zadnjem krogu – je Horner še povedal, da v nobenem trenutku ni dvomil v uspešen razplet kljub pritožbam Mercedesa.

»Resnično nismo čutili, da je zmaga ogrožena. Jasno je, da smo se dlje časa pogovarjali z odgovornimi in glede dogodkov je bilo veliko razprav. A varnostni avtomobili so nekaj običajnega v F1. Videvali smo jih skozi vso letošnjo sezono. Želja direktorja dirke je vedno, da se dirka nadaljuje. Tako je bilo že veliko, veliko let. In to je storil,« je dodal Horner.