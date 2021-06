Priigral šest milijonov evrov in si prislužil prepoved

Dana White, ameriški poslovnež in predsednik največjega tekmovanja v borilnih veščinah »Ultimate Fighting Championship« (UFC), je spreten in srečen tudi v igralnicah. Po besedah njegovega sodelavca Joeja Rogana, špikerja na dvobojih UFC, je v lasvegaškem kazinu Palms v eni noči v igri s kartami, blackjacku, zaslužil kar šest milijonov evrov.



»Občasno je tudi izgubljal sedemmestne številke,« je dejal nekdanji komik in odkril, da so Whiteu celo prepovedali igrati blackjack v igralnici. »Las Vegas se ukvarja samo s tem, da posameznik izgubi in ne zmaga. Ne marajo ljudi, ki so zmagujejo,« je povedal za največjo športno radijsko postajo talkSPORT.



Whitevo premožnje po Forbesu znaša 450 milijonov evrov.

