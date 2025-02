Priložnost za mlade doma in v tujini

Bogat tekmovalni program uradnih šahovskih prvenstev tako na domači kot na mednarodni sceni je v polnem zamahu. Prvi državni naslovi so bili podeljeni v hitrih disciplinah, v katerih smo dobili letošnje državne prvake v posamičnih in ekipnih konkurencah. V tem tednu v Radencih poteka državno prvenstvo v mladinskih kategorijah, ki je ob odsotnosti nekaterih naših najbolj uveljavljenih mladih igralk in igralcev na žalost ponovno precej okrnjeno. Najboljši lahko računajo na zagotovljeno udeležbo na mednarodnih tekmovanjih in mesto v mladinski reprezentanci, zato ne najdejo pravega motiva za nastope v domači konkurenci.

Povsem drugače je med mlajšimi, ki se še prebijajo v ospredje in imajo letos dodatno spodbudo za čim boljše predstave. Julija bo namreč Slovenija gostila evropsko ekipno prvenstvo do 12 in 18 let, naša država pa bo imela kot gostiteljica pravico nastopiti z dodatnimi zasedbami. Medtem ko so ekipe v starejši kategoriji bolj ali manj že določene, bo med mlajšimi pomemben pokazatelj ravno pravkar potekajoče državno prvenstvo.

Matej Šebenik. Foto Chess

Že v začetku prihodnjega tedna se nato v Črni Gori začenja zelo močno svetovno mladinsko prvenstvo do 20 let s številnimi mladimi zvezdniki svetovnega šaha. Prvo ime je Belgijec Daniel Dardha, člana ratinškega kluba 2600 točk pa sta še Indijec Pranav Venkateš in mladi iranski reprezentant Danešvar Bardija. Slovenska odprava bo štela pet igralcev in dve igralki, med njimi sta tudi naša najboljša mladinec in mladinka, 16-letni Matic Lavrenčič in 19-letna Vesna Mihelič, oba tudi zelo uspešna debitanta v članskih izbranih vrstah na lanskoletni olimpijadi. Matic je lani osvojil naslov mednarodnega mojstra in se ratinško že približuje velemojstrski znamki 2500 točk. Prvi poskus osvojitve velemojstrske norme na turnirju v Budimpešti v začetku tega meseca mu je sicer spodletel, a s svojimi predstavami in uvrstitvijo nikakor ni razočaral, predvsem pa si je nabral koristne izkušnje, s katerimi si bo lahko tlakoval pot do zastavljenega cilja v prihodnje.

V letošnjem letu mu priložnosti zagotovo ne bo zmanjkalo, saj ga marca čaka še eno veliko tekmovanje, posamično evropsko prvenstvo med člani. Njegov velik napredek je močno povečal tudi apetite reprezentance do 18 let na omenjenem domačem prvenstvu. Ekipa je že lani prikazala odlične predstave, a se to ni odražalo v končni razvrstitvi, bogatejši za te izkušnje pa bi se mladi reprezentanti letos brez dvoma lahko potegovali za mesta na stopničkah. Do takrat imajo na voljo še dovolj časa ter močnih tekmovanj tako v mladinski kot članski konkurenci, na katerih bodo lahko poskrbeli za optimalno formo pred prvenstvom. Za prvi večji podvig naših mladih igralcev v novem letu in dodatno mero optimizma je konec januarja na odprtem turnirju v Novi Gorici že poskrbel tudi Rudi Olenik Čampa, delil si je drugo mesto in ob tem osvojil normo za naslov mednarodnega mojstra.