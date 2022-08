Primož Kobe predzadnji v maratonu

Nemec Richard Ringer je presenetljivo zmagal v maratonu na domačem evropskem prvenstvu v atletiki. V Münchnu je v ciljnem šprintu ugnal Maruja Teferija in Gashauja Ayaleja, oba iz Izraela. Edini slovenski tekmovalec Primož Kobe je bil 61., predzadnji med uvrščenimi, 17 maratoncev je odstopilo.

Ringer je za 42 kilometrov in 195 metrov dolgo progo potreboval dve uri, 10 minut in 21 sekund. Teferi je zaostal tri sekunde, Ayale pa devet. Kobe je s časom 2:29:23 za zmagovalcem zaostal 19 minut in dve sekundi. Ekipno zlato so osvojili Izraelci, za obema dobitnikoma medalj je bil sedmi še Yimer Getahun.