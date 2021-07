Pritiskal na plin, kjer ne bi smel

Belgijec Thierry Neuville je reli za svetovno prvenstvo v Estoniji končal ne le s tretjim mestom, pač pa tudi kaznijo 5000 evrov in pogojno prepovedjo nastopa na enem reliju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kazen je v nedeljo dobil zaradi prehitre vožnje med etapami, ko morajo tudi dirkači upoštevati cestnoprometne predpise.



Belgijcu so trikrat namerili preveliko hitrost, med drugim je vozil kar 190 km/h na odseku z omejitvijo 90 km/h. Svoje ravnanje je Belgijec pojasnil s tem, da se mu je mudilo na start hitrostne preizkušnje, na katero je zamujal zaradi tehničnih težav z dirkalnikom. Dirkač in njegov sovoznik Martijn Widhaege sta sicer v svoj zagovor pojasnila, da je bila cesta, po kateri sta drvela, povsem prazna in na njej ni bilo nobenega prometa.



Neuville je že pred tem zamudil v časovno kontrolo, zaradi česar je eno od hitrostnih preizkušenj začel z desetsekundnim pribitkom.



Krovna zveza Fia je sporočila, da bo kazen uveljavila, če bo Neuville v tej sezoni še kdaj kršil pravila omejitve hitrosti za več kot 30 odstotkov. Obenem so opozorili Belgijca, da je bilo njegovo današnje obnašanje nesprejemljivo, saj je za 100 odstotkov presegel omejitev hitrosti na navadnih cestah.

