Privežite se, leto bo razburljivo!

Prihodnji teden bodo prvi nosilci moštvene štafete rokometaši, ki bodo na »nagradnem« svetovnem prvenstvu poskušali obuditi rokometne ambicije in povrniti stari sijaj. Rokometaši, nekoč paradni junaki moštvenih reprezentanc, so se na mundial uvrstili s povabilom krovne svetovne organizacije. Stare zasluge štejejo, toda takšna darila praviloma niso najboljša popotnica in ne motivirajo tako močno, ko bi si želeli selektorji. Izkušena in že malo starejša slovenska reprezentanca pod taktirko selektorja Uroša Zormana si prvenstva ni zaslužila, zato se poraja vprašanje, kako in v kakšni podobi se lahko oddolži za kvalifikacijski spodrsljaj in nakaže vrnitev v najvišji razred.