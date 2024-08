Prodali najdražji dres doslej, zrušen rekord Michaela Jordana

Dres, ki ga je v finalu severnoameriške poklicne lige v baseballu MLB, tako imanovani world series (svetovni seriji), leta 1932 nosil Babe Ruth, ki velja za največjega igralca baseballa vseh časov, je postal najdražji kos športnih spominkov. Na sobotni dražbi so ga prodali za 24,12 milijona dolarjev, približno 21,46 milijona evrov.

Najdražji kos športnih oblačil, dres v barvah ekipe New York Yankees, so prodali na dražbi, ki jo je organiziralo podjetje Heritage Auctions. Spletna prodaja je trajala več tednov. Že od konca julija je bilo znano, da bo dres Bambina, enega od vzdevkov Baba Rutha, postavil rekord.

Kot Mona Lisa

Dres, ki ga je zvezdnik ekipe New York Yankees nosil, ko je osvojil home run proti Charlieju Rootu iz Chicago Cubs, je premagal prejšnji rekord dresa Michaela Jordana iz finala severnoameriške košarkarske lige NBA iz leta 1998. Tega so leta 2022 prodali za 10,1 milijona dolarjev (devet milijonov evrov).

S prestola najbolj dragocenih s športom povezanih predmetov oziroma spominkov je dres slovitega Rutha izrinil baseballsko zbirateljsko kartico še enega igralca Yankeesov Mickeyja Mantleja. To so avgusta 2022 prodali za 12,6 milijona dolarjev (11 milijonov evrov) na dražbi, ki jo je prav tako izpeljala hiša Heritage Auctions. »Če bi bil ta dres umetniško delo, bi to primerjal z nakupom Mona Lise,« je povedal Chris Ivy, direktor športnih dražb v hiši Heritage Auctions.

Dres že trikrat zamenjal lastnika

Ekipa Yankees je finale lige MLB osvojila z izidom 7:5. Ruth je sicer v finalu MLB slavil sedemkrat. Legenda pravi, da je Ruth pokazal v smeri, v katero je želel vreči žogo, preden je zadel home run. Babe Ruth se je upokojil leta 1935, umrl pa leta 1948 za rakom v starosti 53 let.

Leta po športni upokojitvi je Ruth podaril dres golfskemu partnerju. Zatem je dres trikrat zamenjal lastnika, nazadnje leta 2005, ko so ga prodali za 940.000 dolarjev (840.000 evrov).