Proti komu je Luka Dončić dosegel strelski rekord v slovenskem dresu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (26. 5.):

1. A) 15,5 milijona; 2. B) Ajax : Olympiakos 2:0, 0:0; 3. A) 110 milijonov nemških mark.

A) Rim

B) Pariz

C) Amsterdam

A) Blaž Kavčič

B) Gregor Žemlja

C) Luka Gregorc

A) Grčiji

B) Latviji

C) Franciji

1. Drevišnji finale lige prvakov med Chelseajem in Manchester Cityjem bo prikoval ljubitelje nogometa pred televizijske ekrane, 13. junija pa bo minilo 65 let, odkar sta se Real Madrid in Reims premierno pomerila za krono. S 4:3 je zmagala španska zasedba legendarnega, ki je bil edini tujec v obeh enajstericah. Katera metropola je gostila finale?2. Nedeljski začetek glavnega dela OP Francije v tenisu bo v Sloveniji obudil spomin na podvig, ki je premagala Romunkov pariškem finalu 1977. V moški konkurenci je bila pot precej bolj trnova in šele leta 2010 si je prvi Slovenec priigral vstopnico za 1. krog Roland-Garrosa z vstopom med najboljših 100 igralcev sveta. Kdo je prebil led?3. Med stopnjevanjem vročice v končnici lige NBA in vrhunskimi predstavamise navijači slovenske košarkarske reprezentance veselijo dneva, ko bo Dallasov zvezdnik vnovič oblekel državni dres. Doslej je nastopil le na devetih uradnih tekmah na nepozabnem eurobasketu 2017 in igral s povprečjem 14,3 točke. Največ jih je na eni tekmi dosegel 27, proti komu?