Proti komu je Prosinečki v Stožicah visoko izgubil?

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni tiskani izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Rešitve prejšnjega kviza (22. 6.):

1. C) Španijo; 2. C) Blaž Kavčič, Grega Žemlja, 3. C) v Torinu.