Prva olimpijska slovesnost brez gledalcev?

Prireditelji olimpijskih iger v Tokiou imajo veliko nasprotnikov tudi na domačih tleh. FOTO: Kim Kjung-hun/Reuters

Ta mesec bo na Japonskem na pot po deželi vzhajajočega sonca krenila olimpijska bakla, japonski dnevnik Yomiuri Shimbun pa piše, da bo slovesnost brez gledalcev. Vendar bo imela javnost možnost, da se štafete udeleži ob poti.Olimpijska bakla bo pot začela 25. marca, organizatorji pa se bojijo prevelikega druženja množic, zato bodo bržčas odpovedali sprva dovoljenih 3000 olimpijskih navdušencev.Kot še poroča japonski dnevnik, organizatorji olimpijskih iger Tokio 2020, ki so jih zaradi koronavirusa morali preložiti za leto dni, novice za zdaj še niso potrdili.Prireditelji iger so konec februarja objavili stroga pravila, ki jih bodo morali upoštevati vsi, ki si želijo ogledati olimpijski plamen, vključno s prepovedjo navijanja in obveznim nošenjem maske.Prisotnost na določenih točkah proge bo mogoča le s predhodno rezervacijo, informacije o nosilcih bakle pa bodo znane šele tik pred zdajci, da se izognejo prevelikemu zbiranju ljudi.Nekatere dele poti olimpijske bakle bi lahko tudi odpovedali, da bi se izognili tveganju prenosa okužb z novim koronavirusom, so še navedli organizatorji.Olimpijske igre v Tokiu, ki so bile lani prestavljene zaradi pandemije, so kljub koronski krizi na sporedu od 23. julija do 8. avgusta.Ni še znano, ali si bodo olimpijske boje lahko ogledali gledalci iz tujine. Tokijski organizatorji so minuli teden dejali, da nameravajo končno odločitev o tem sprejeti še ta mesec, najverjetneje še pred začetkom popotovanja olimpijske bakle po državi.Vendar pa japonski mediji ves čas pišejo, da je odločitev že sprejeta in da bodo organizatorji iger ogled olimpijskih bojev za tujce prepovedali. Za zdaj so organizatorji tokijskih iger v tujini prodali približno 900.000 vstopnic za olimpijske tekme.Anketa dnevnika Yomiuri, ki so jo opravili med 5. in 7. marcem, je pokazala, da več kot 75 odstotkov Japoncev nasprotuje obisku tujih gledalcev na športnih dvobojih poletnih olimpijskih iger v Tokiu. A razkrila je tudi, da jih je sicer 45 odstotkov vprašancev podprlo z domačimi gledalci, 48 odstotkov pa je predlogu nasprotovalo.