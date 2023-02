Mick Schumacher z očetovo čelado

Mercedes je razkril nov dirkalnik formule 1, ki naj bi bil bolj konkurenčen Red Bullu in Ferrariju. Na predstavitvi v Silverstonu je veliko pozornosti požel Mick Schumacher, ki se je fotografiral s čelado, kakršno je nosil oče Michael, sedemkratni svetovni prvak, čigar zdravstveno stanje je neznanka, odkar je leta 2016 doživel nesrečo med smučanjem v Franciji.

Zlata čelada s črnimi zvezdami ima na čelu Mercedesov logotip. Schumacher starejši (54) je vozil za Mercedes ob koncu kariere med letoma 2010 in 2012. Pet naslovov je osvojil s Ferrarijem (2000-2004), dva z Benettonom (1994, 1995).

Mick Schumacher je poziral z očetoo čelado. FOTO: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Model W14 se vrača k kričeči črni barvi, v sezoni 2023, ki se bo začela 5. marca v Bahrajnu, bosta za srebrne puščice vozila Lewis Hamilton in George Russell, Schumacher ml. pa bo tretji voznik, potem ko je končal neuspešno avanturo pri Haasu. Mercedesov šef Toto Wolff še ni obupal nad 23-letnikom, nekdanjim prvakom formule 2, ki je lani osvojil zgolj 13 točk za 6. in 8. mesto.

Michael Schumacher ob koncu kariere vozil za Mercedes. FOTO: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

»Lansko leto je bilo zanj težko, vendar je bila dobra šola. Podobno velja za nas. Verjamem, da smo se naučili iz napak in spoznali, kaj je šlo narobe. Ob koncu sezone smo bili boljši, želeli smo zadržati prednosti modela W13 in odpraviti njegove slabosti, zlasti s poskakovanjem in tresenjem ob visokih hitrostih,« je dejal Avstrijec, ki se je veselil šestih konstruktorskih naslovov.

Mercedes se vrača k črni barvi. FOTO: AFP

V torek je Ferrari predstavil pred množico tifosov v Fioranu predstavil dirkalnik SF-23, v ponedeljek pa sta rjuho z jeklenega konjička dvignila McLaren in Aston Martin. Sezona bo imela kar 23 dirk, tri bodo v ZDA.