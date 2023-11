Prvo slovensko člansko odličje

Boksar Nejc Petrič je na evropskem prvenstvu do 22 let v Budvi v kategoriji do 67 kg osvojil najmanj bronasto odličje in s tem dosegel enega največjih uspehov slovenskega amaterskega boksa v zgodovini.

V uvodnem nastopu v Budvi je v dvoboju z Romunom Andrejem Mustetom sodnik borbo prekinil v prvi rundi, saj je tekmec močno krvavel. Četrtfinale z Madžarom Rafelom Buzo je nato dobil po soglasni sodniški odločitvi s 5:0 ter se prebil v polfinale. Tam se bo za finale pomeril s Srbom Semizom Aličićem.

»Čeprav v kategoriji do 22 let, je to prva slovenska članska kolajna. Ta je še toliko pomembnejša, če vemo, da gre za odprto tekmovanje, ki ni omejeno na neka združenja in vabljenje tekmecev,« je bil vesel Petričev trener Andraž Ciuha.

Potrdil je tudi, da je visoko uvrstitev pričakoval: »Letos je Nejc zmagal v Sarajevo, v Budvi je bil že tretji na tekmi evropskega pokala, na odru za zmagovalce na močni tekmi v Debrecenu in drugje. Delava šest let in ta serija ni naključje. Brez teh uspehov, ga tudi tukaj ne bi mogla pričakovati. To bi bila pravljica.«