Razočarani Gajser: V življenju so padci, pomembno se je pobrati

Na italijanskem severu smo videli najbolj dramatičen zaključek najbolj izenačene sezone doslej v motokrosu. V zgoščeni sezoni z 18 dirkami v dobrih 21 tednih je na koncu odločalo zadnjih 35 minut vožnje. »Ljudje so me spraševali, kaj bom storil, če ne bom osvojil naslova. Očitno tega nikdar ne bomo izvedeli,« se je v prvi izjavi pošalil Jeffrey Herlings, ki je upravičil vzdevek The Bullet. Slovenski as ima pogodbo s Hondo tudi za naslednjo sezono, ko se bo poskušal ponovno zavihteti na blatni Mt. Everest.