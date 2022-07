Razvezati vozel na francoski pentlji, na igrišču in sodišču

V novem športnem tednu bomo v tej vročini tudi kolesarili. Eni resnično po francoskih brezpotjih, drugi se bodo potili navijaško. Tour de France s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem bo spet tekmovalno vroč, tudi v klubskem nogometu se bodo predstavniki iz manj udarnih evropskih držav znojili v povratnih tekmah uvoda starocelinskih tekmovanj. Začenja pa se tudi slovensko državno prvenstvo, seveda v nogometu. Današnji ponedeljek na francoski pentlji prinaša prosti dan. Začela pa se bo sodna bitka, na evropskem sodišču v Luksemburgu bo namreč prvi dan obravnave v tožbi superlige proti Evropski nogometni zvezi (Uefi), ki jo vodi predsednik Aleksander Čeferin, zaradi njene blokade omenjenega novega elitnega tekmovanja.

Tour se vrti

Torkova, torej 12. julija bo to, 10. etapa Toura bo vodila od Morzina do Megeva, tudi hribolazilo s kolesom se bo. Na dirki po Franciji pa noben dan ne gre v prazno, ali gre za hribolazce ali šprinterje.

Vijolični bodo rudarili

V sredo, 13. julija, na kolesarjenju po Franciji sledi prava gorska 11. etapa, Albertville-Col du Granon. Hrib bodo morali premagati tudi nogometaši Maribora v povratni tekmi 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov. V Turčiji se bodo ob 19. uri pomerili s Šahtjorjem (rudar) iz Soligorska, to ni tisti znani Šahtar iz ukrajinskega Donjecka, temveč beloruski klub. Vijolični iz uvodne tekme v Ljudskem vrtu nimajo najboljše popotnice (0:0).

Danes bodo začeli obravnavo v primeru tako imenovane superlige proti Uefi, ki jo vodi Aleksander Čeferin. FOTO: Franck Fife/AFP

Zmaji za obstanek

Še en gorski pekel na Touru v četrtek, 14. julija. Od Briançona do Alpe d'Hueza bo treba kolesariti v 12. etapi. V povratnih dvobojih 1. kola kvalifikacij za konferenčno ligo bosta na igrišču spet Mura in Olimpija. Slednja ob 19.30 v Luksemburgu gostuje pri Differdangu, prva tekma v Ljubljani se je končala z 1:1, Mura z golom prednosti (2:1) ob 20. uri pričakuje moldavski Sfintul Gheorghe.

Začetek 1. SNL

Etapa (13.) na ravnem na kolesarski dirki po Franciji (Bourg d'Oisans-Saint-Etienne). A Tadej Pogačar in Primož Roglič tudi v petek, 15. julija, ne bosta počivala. Začenja se nova sezona v Prvi ligi Telemach, v 1. SNL, ali če hočete prvem razredu slovenske nogometne lige. Koper v uvodnem srečanju 1. kola ob 20.15 gosti kraške sosede CB24 Tabor iz Sežane. Začenja pa se tudi svetovno prvenstvo v atletiki v ameriškem Eugenu, tam bosta zelo visoko, najvišje merila tudi Kristjan Čeh (disk) in Tina Šutej (palica).

Vijolični se bodo morali potruditi, da se v ligi prvakov prerinejo na naslednjo stopnjo tekmovanja. FOTO: Sandi Fišer/mediaspeed

Uvod v Domžalah

in Mariboru

Pot od Saint-Etienna to Menda bo treba prekolesariti v 14. etapi Toura v soboto, 16. julija. V slovenskem nogometnem prvenstvu se bodo udarili Domžale in Celje (17.30) ter Maribor in Kalcer Radomlje (20.15).

Gajser po novo zmago

Ni počitka na francoski pentlji, v nedeljo, 17. julija, se bo pedala v 15. etapi obračalo na cestah med Rodezom in Carcassonnom. Ravninska etapa bo to pred ponedeljkovim dnevom počitka. V 1. SNL bo ob 20.15 v Stožicah v okviru 1. kola vroč obračun med nogometaši Olimpije in Mure. Svetovno prvenstvo v kraljici športov na tleh ZDA se bo z novimi končnimi odločitvami še bolj razživelo, a časovna razlika ne bo uspavala evropskih atletov in atletinj, v zvezno državo Oregon so gotovo prišli nabrušeni v formi in skrajno motivirani.

Morda se zdi, da so predstavniki v motošportih v vročini malce omagali, a v nedeljo se bo to spremenilo. Tim Gajser bo na poti k četrtemu naslovu svetovnega prvaka v motokrosističnem razredu MXGP vozil v češkem Loketu, prva vožnja bo ob 14.15, druga petnajst minut čez 17. uro. Dirko za svetovno prvenstvo bodo odvozili tudi v reliju, Estonija jih čaka, tam pa se bo skušal izkazati domači adut Ott Tänak, tretji v skupni razvrstitvi.