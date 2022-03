Red Bull naj bi dobil bitko z dovodom goriva

Ekipa formule 1 Red Bull svetovnega prvaka Maxa Verstappna je po dvojnem odstopu njenih dirkalnikov na uvodni dirki svetovnega prvenstva v Bahrajnu sporočila, da je odpravila težave z dovodom goriva, ki so privedle do ustavitev dirkalnikov. Ekipa za to nedeljo napoveduje boj za zmago na veliki nagradi Savdske Arabije.

Predstavnik ekipe Helmut Marko je pojasnil, da je na dirki v Bahrajnu v sistemu dovoda goriva dirkalnika prišlo do vakuuma, zaradi katerega sta se dirkalnika ustavila. »Enostavno povedano je vakuum povzročil, da je v motorju zmanjkalo goriva. Menim, da te težave ne bo več ta konec tedna,« je napovedal Marko pred drugo dirko sezone v Džedi.

Marko je še zanikal, da bi pri tem šlo za težave s premalo natočenega goriva. »Ne da bi šel v podrobnosti o količini, lahko potrdim, da je bilo v rezervoarjih še dovolj goriva.«