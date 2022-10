Rekordno zmago posvetil ustanovitelju Red Bulla

Nizozemski šampion Max Verstappen (Red Bull), ki si je že zagotovil drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka v formuli 1, je veliko premoč potrdil tudi na dirki v Austinu. Z brezhibno predstavo na veliki nagradi ZDA je slavil še 13. letošnjo zmago, s katero je izenačil rekord Nemcev Michaela Schumacherja (2004) in Sebastiana Vettla (2013) po številu prvih mest v eni sezoni.

Verstappen, ki je štartal z drugega položaja, se je pred nabito polnimi tribunami že takoj prebil v vodstvo in nato večino preizkušnje nadzoroval dogajanje na stezi. Na poti do prvega mesta ga niso mogle ustaviti niti preglavice pri zadnjem postanku v boksih, pri katerem je zaradi težav pri menjavi prednje leve gume izgubil precej dragocenega časa.

Max Verstappen je bil razred zase tudi v Austinu. FOTO: Chris Graythen/AFP

To je izkoristil Ferrarijev dirkač Charles Leclerc, ki ga je prehitel pred garažo. Nizozemski as je sprva prek radijske zveze glasno bentil, toda potem ni potreboval dolgo, da se je znova prebil mimo 25-letnega Monačana. Odtlej je imel spet prosto pot do rekordne zmage, ki jo je posvetil Dietrichu Mateschitzu, v soboto preminulemu ustanovitelju Red Bulla.

»Vse je šlo po načrtih, potem pa se je zgodil tisti postanek. A se nisem se vdal, dal sem vse od sebe. Za nas je tokrat štela le zmaga. Želeli smo konstruktorski naslov potrditi v pravem slogu, ta uspeh pa posvečamo Mateschitzu, ki je za našo ekipo pomenil ogromno,« je poudaril Verstappen.

Dirko v Austinu si je ogledal tudi Brad Pitt. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Za 25-letnim Nizozemcem je pred številnimi gledalci, med katerimi je bil tudi filmski zvezdnik Brad Pitt, ki načrtuje film o formuli 1, v cilj pridrvel Lewis Hamilton (Mercedes). Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra se je povzpel Leclerc, čigar moštveni sotekmovalec Carlos Sainz mlajši, ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah, je odstopil že na začetku dirke, potem ko je vanj v prvem zavoju trčil George Russell (Mercedes).

Rezultati dirke formule 1 v Austinu: 1. Verstappen (Niz, Red Bull) 1;42:11,687, 2. Hamilton (VB, Mercedes) + 5,023, 3. Leclerc (Mon, Ferrari) 7,501, 4. Perez (Meh, Red Bull) 8,293, 5. Russell (VB, Mercedes) 44,815, 6. Norris (VB, McLaren) 53,785, 7. Alonso (Špa, Alpine) 55,078, 8. Vettel (Nem, Aston Martin) 1:05,354.

Naslednja dirka bo že naslednjo nedeljo v Ciudad de Mexicu.