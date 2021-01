Reli Dakar 2021 skozi fotografsko oko

V fotogaleriji si lahko ogledate najzanimivejše utrinke iz letošnjega relija Dakar, ki je potekal od 3. do 15. januarja. To je že drugič, da je Savdska Arabija gostila dogodek. Dirka se je začela in končala v Džedi, kar je tekmovalcem omogočilo, da so se podali skozi puščavo in ob Rdečem morju. Pot je bila sestavljena iz začetne prološke etape in 12. običajnih etap, z enim dnevom počitka v Hailu 9. januarja.Skupne zmage med avtomobilisti se je še štirinajstič v karieri razveselil Francoz Stephane Peterhansel (mini).Veliki zmagovalec med motoristi je Argentinec Kevin Benavides (honda). Drugi je bil Američan Ricky Brabec (honda), tretji pa Britanec Sam Sunderland (KTM).Edini slovenski predstavnik na letošnjem Dakarju motociklist Simon Marčič (husqvarna) je dirko končal na skupno 36. mestu.