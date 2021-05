Revanša za Pariz ni uspela

Liga Narodov SloReprezentanca Foto Gm Igd

Selektor Alberto Giuliani, v sredini, pravi, da slovenski vrsti še vedno manjka stalnosti v igri. FOTO: FIVB

Slovenija : Srbija 1:3 (22, -18, -34, -18)

Sejmiščna dvorana v Riminiju, brez gledalcev, sodnika: Mokry (Slovaška), Rolf (ZDA).

Srbija: Kovačević 22, Kapur, Peković, Krsmanović 4, Ivović 13, Jovović 2, Luburić 29, Podraščanin 10, Lisinac 3, Batak, Perić, Simić, Atanasijević, Todorović, Vučićević, Kovač.

Slovenija: T. Štern 14, Pajenk 10, Kozamernik 12, Gasparini 1, Vinčić 1, Štalekar, Ž. Štern 2, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 1, Urnaut 14, Čebulj 11, Možič.

Tekmovanje je dolgo

Padel še Luksemburg

Slovenske odbojkarice so dobile tudi drugo tekmo turnirja srebrne lige v mestu Luxembourg. Po gladki zmagi proti Avstriji so tokrat nadigrale še domači Luksemburg, tudi to tekmo so dobile s 3:0 (14, 13, 16). Pomlajene Slovenke z gostiteljicami niso imele nobenih težav. Z dobrimi servisi so točke osvajale v serijah, njihova zanesljiva zmaga ni bila niti za trenutek vprašljiva. V nedeljo se bodo izbranke Gregorja Rozmana pomerile še z Izraelom, ki na papirju prav tako ne bi smel biti prevelik zalogaj, saj je prvo tekmo proti Avstriji izgubil z 0:3. »Tekma se je razpletla po pričakovanjih, menim, da smo prikazale dobro igro v vseh prvinah. Dobro smo pritiskale z začetnimi udarci in na ta način tekmicam onemogočale napade,« je povedala članica izbrane vrste Anja Mazej.



Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila svojo zgodovinsko prvo tekmo lige narodov. V Riminiju, kjer bo 16 reprezentanc odigralo vse tekme lige, jo je v ponovitvi finala z zadnjega evropskega prvenstva v Parizu s 3:1 (-22, 18, 34, 18) premagala Srbija. Tako kot predlani v Parizu, so Slovenci dobili prvi niz, na naslednjih treh so bili boljši tekmeci. Bržčas je bil odločilen maratonski tretji niz, v katerem so imeli svoje priložnosti tudi Slovenci, a ga na koncu izgubili s 34:36.V srbski vrsti, ki tako kot slovenska ni pokazala svoje najboljše odbojke, kar pa je za ta čas povsem razumljivo, je bil nezaustavljiv, dosegel je 29 točk,jih je dodal 22, pri Sloveniji sta jih 14 vknjižilain. Končni zmagovalec lige narodov bo sicer dobil nagrado milijona evrov.»Zlasti v tretjem nizu smo imeli dobro priložnost, da ga osvojimo, a trenutno nam še vedno manjka stalnosti v igri. Upam, da bomo iz tekme v tekmo stopnjevali svojo raven zbranosti, saj naša igra ni slaba. Čakata nas še dve tekmi, najprej se moramo osredotočiti na Italijo in pozabiti današnjo tekmo ter izrabiti novo priložnost, da dosežemo dober rezultat. To je zelo pomembno, tudi med tekmo je treba pozabiti na napake in se osredotočiti na vsako točko,« je ocenil selektor»Menim, da smo zapravili svojo priložnost v tretjem nizu, a moramo iz tega vzeti nekaj pozitivnega in iti z dvignjeno glavo na naslednjo tekmo. Zagotovo bi lahko odigrali bolje in izvlekli vsaj peti niz, vendar tekmovanje je dolgo in moramo ostati mirni ter naprej graditi našo igro,« je menilpa je dodal: »Turnir smo začeli s porazom, kar ni najbolje, a vseeno imamo še 14 tekem. Zagotovo bo naporno, zato moramo pozabiti na današnjo tekmo, gledati pozitivno v naslednje dni in jutri gremo po zmago.« Drugo tekmo lige bodo Slovenci odigrali jutri ob 18. uri, ko se bodo merili z gostitelji, Italijani.