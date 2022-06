Rogličev teden resnice, Slovenci z velikani

Nogometni reprezentanti končujejo, odbojkarski pa začenjajo z mednarodnimi nastopi, ki jih v tem tednu ne bo primanjkovalo. Po dvomesečnem premoru zaradi poškodbe bo veliko oči uprtih tudi v Primoža Rogliča na kriteriju Dauphine. Danes je na sporedu 2. etapa s pričetkom ob 12.35, Roglič pa bo z ekipo Jumbo Visma poskušal upravičiti vlogo favorita. O končnem zmagovalcu bosta verjetno odločali sobotna in nedeljska etapa z gorskima ciljema.

Ponedeljek bo tudi nogometno pester, v elitni skupini lige narodov Hrvaško v Splitu čaka ponovitev zadnjega finala svetovnega prvenstva proti Franciji (20.45), medtem ko Beograd še naprej trese košarkarska mrzlica – zvečer (pričetek ob 20.00) bodo okronali prvaka lige ABA v odločilni peti tekmi med »domačo« Crveno zvezdo in Partizanom.

Torek v nogometni ligi narodov prinaša evropsko »klasiko«, v Münchnu se bosta udarili Nemčija in Anglija (20.45), v sredo pa slovenski odbojkarji v brazilski prestolnici Brasilii začenjajo s svojo ligo narodov, kjer so lani debitirali z odličnim četrtim mestom. Pod taktirko novega selektorja Marka Lebedewa se bodo že ob 2. uri zjutraj pomerili z ZDA, v skupini 1 pa nato še s tremi svetovnimi gospodarskimi velesilami Brazilijo (petek, 2.00), Avstralijo (sobota, 2.00) in Kitajsko (sobota, 23.00).

Košarkarski obračun Slovenk in Hrvatic

Četrtek v nogometni B-ligi narodov prinaša tekmi Norveška – Slovenija in Švedska – Srbija (obe 20.45), Srbija bo nato v nedeljo (20.45) obiskala Ljubljano. Na delu bo ob 18. uri v Kranju tudi reprezentanca do 21 let, ki jo čaka tekma 9. kola kvalifikacij za EP proti Andori, uro kasneje se bo v Mariboru pričela pripravljalna tekma slovenske ženske košarkarske izbrane vrste, ki se bo pomerila z Grkinjami, rokometašice bodo v istem terminu igrale z Dansko. Ob 3. uri zjutraj bo tretja tekma finala lige NBA med Boston Celtics in Golden State Warriors, četrta v istem terminu sledi v soboto.

Atletika. Popoldne (17.00) bo v Ljubljani potekal 17. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, v Rimu pa diamantna liga. Športni plezalci v petek začenjajo z reševanjem balvanskih problemov v Brixnu, v soboto pa spet nogometna liga narodov in ponovitev finala eura 2020 med Anglijo in Italijo na Wembleyju (20.45). Slovenske košarkarice zvečer v sklopu priprav gostijo Hrvatice (20.00). V motokrosističnem razredu MXGP bodo ob 16. uri v Teutschenthalu na sporedu kvalifikacije za VN Nemčije, hkrati se bo začela odvijati tudi slovita dirka 24 ur Le Mansa.

Nedelja bo poleg sklepnih obračunov prvega dela nogometne lige narodov v znamenju 41. maratona Franja, pa tudi bencinskih hlapov, saj bo ob 13. uri štart dirke formule 1 za VN Azerbajdžana. Prva vožnja Tima Gajserja na VN Nemčije sledi ob 14.15 uri.