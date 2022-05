Ronnie O'Sullivan si bo z nagrado kupil gumico

Največji zvezdnik v snookerju Ronnie O’Sullivan (46) je posebnež, nekakšen boem, ena od njegovih osebnostnih lastnosti je tudi skromnost, čeprav ga včasih premamijo tudi lepe in drage stvari, predvsem avtomobili.

Rekordni sedmi naslov svetovnega prvaka mu je prinesel 600.000 evrov, v karieri je za mizo zaslužil deset milijonov, skupaj pa več kot 35 milijonov evrov. Na vprašanje, kako bo preživel dopust, je presenetil.

»Razmišljam, da bi si kupil napihljiv čoln in se odpravil raziskovat Lake District v Cumbrii. Ta pokrajina, polna jezer in skrivnosti, me vedno očara,« je pustolovska žilica zagrabila Rocket Ronnieja, ki se bo z »gumico« preganjal sem ter tja. »Delal bom marsikaj. Predvsem potoval in užival. V Lake Districtu že imam hiško na vodi in rad bi bolje spoznal okolico.«

Med karanteno odkril tek

O'Sullivan tudi rad teče in se s svojim lokalnim klubom udeležuje krosov. Strast do teka je odkril med epidemijo koronavirusa in od takrat je izgubil 13 kilogramov. Kmalu bo izšel dokumentarec o njegovi karieri in življenju in veteran je prepričan, da lahko po gledanosti doseže številke Netflixove serije The Last Dance, ki prikazuje uspeh košarkarja Michaela Jordana s Chicago Bulls.

O'Sullivan ima tri otroke z dvema ženskama. Njegova najstarejša hči Taylor-Ann Magnus noče imeti stikov z njim in ne dovoli, da bi videl svojo triletno vnukinjo. Šampion ima rad hitre avtomobile, navija za Arsenal ter se zanima za islam in budizem. Oba njegova starša sta bila zapornika, oče je zaradi umora odsedel 18 let dosmrtne kazni. Z igralko in zaročenko Lailo Rouass je februarja letos končal desetletno razmerje.