Ropret znova v težavah, Mujanovićevih 17 točk premalo za zmago

V odbojkarskih prvenstvih po Evropi in Aziji nastopa 21 slovenskih reprezentantov, ki so v sezoni 2024 na uradnih tekmah zabeležili nastope v dresu izbrane vrste. V Italiji so imeli za seboj večinoma uspešen konec tedna, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Novih zmag sta se v Italiji veselila tako Jan Kozamernik kot Rok Možič. Kozamernik je ob zmagi Trentina nad Modeno v statistiko vpisal šest točk, Možič, ki še ni povsem nared za igro, pa je s soigralci prišel do zmage s 3:1 nad Cisterno.

Anja Mazej je v dresu Novare debitirala z zmago s 3:2 v gosteh pri Milanu, vendar ji trener še ni ponudil priložnosti za igro. Vikend je s porazom končala le Mija Šiftar.

Na Poljskem so bile na sporedu tekme 7. kroga. Žiga Štern je k zmagi Belchatowa prispeval 17 točk, medtem ko je Resovia kljub 11 točkam Klemna Čebulja doživela nov poraz, tokrat proti Varšavi. Podajalec Gregor Ropret je na igrišče stopil le v prvem nizu.

Mirta Velikonja Grbac je v zelo dobri formi. FOTO: Aleš Oblak

Saša Planinšec je na Poljskem v dresu Lodža zabeležila zmago s 3:0 nad Mogilno in z osmimi točkami. V Rusiji je Zarečje Odincovo Eve Pavlović Mori na derbiju prepričljivo odpravil Dinamo iz Moskve. V odlični formi je Mirta Velikonja Grbac, ki je Dinamu iz Bukarešte z 12 točkami pomagala do zmage nad Lugojem.

V francoskem prvenstvu je Nica zadala poraz Parizu, ki mu ni pomagalo niti 17 točk Nika Mujanovića, medtem ko je Rok Bračko igral v prvem nizu in dosegel dve točki. Na derbiju Ziraata in Halkbanka v 3. krogu turškega prvenstva so bili po petih nizih boljši gosti, korektor Tonček Štern pa je za Ziraat odigral prvo polovico dvoboja (10 točk).

Nik Mujanović odlično igra v Parizu. FOTO: CEV

Na Nizozemskem je Uroš Planinšič z Lycurgusom slavil nad Simplexom in dosegel štiri točke. Ekipa Wolfdogs Nagoja Tineta Urnauta je v japonskem prvenstvu dvakrat izgubila, slovenski kapetan pa zaradi pravila o tujcih na drugi tekmi ni smel pomagati svojim soigralcem.