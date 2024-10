Bobinac prejel tudi torto: OKS oblikovalec in nosilec športnih politik

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je na slovesnosti v Portorožu obeležil 33-letnico svoje ustanovitve. Na današnji dan so v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani podpisali slovensko olimpijsko listino in tlakovali izjemno uspešno mednarodno pot samostojnemu slovenskemu športu. OKS bo obenem ob koncu leta obeležil še okroglo obletnico. Pred tridesetimi leti sta se združila OKS in Športna zveza Slovenije v eno samo krovno športno organizacijo pri nas.

OKS je ob jubileju podelil priznanja, plaketo OKS je za dolgoletno delo prejela Vojka Ravbar. Kot predsednica uprave glavnega sponzorja se je kot članica izvršnega odbora OKS pridružila nekaj let po ustanovitvi in je v tem organu še dandanes. Med drugim je bila vrsto let na čelu marketinške komisije OKS.

OKS mora postati oblikovalec in nosilec športnih politik

Nagrade za lanske športne dosežke so podelili za vsem, razen najvišjih, te so dobitniki prejeli na Športniku leta decembra lani. Torte je bil zaradi jutrišnjega rojstnega dne deležen tudi Franjo Bobinac, predsednik OKS, ki je ob tej priložnosti zapel »Vse najboljše«.

Dejan Židan, Franjo Bobinac, Tomaž Jontes in Metod Ropret. FOTO: Aleš Fevžer/OKS

Pred podelitvijo nagrad in praznovanju obletnice OKS so predstavil smernice delovanja slovenskega olimpijskega gibanja za obdobje med letošnji letom in 2033, ki ga bodo po usklajevanjih v naslednjem obdobju sprejemali na skupščini sredi naslednjega leta. Bobinac je dejal, da so zaradi dobrega sodelovanja z vlado in pristojnim ministrstvom že po slabih dveh letih podvojili sredstva za šport iz državnega proračuna. Pomembno bo tudi, kako bodo pripravili nacionalni program športa za naslednje desetletje. »Pripravljamo tudi program dela OKS za naslednje obdobje. OKS mora postati oblikovalec in nosilec športnih politik. Vzpostaviti moramo tudi dobro sodelovanje z vsemi članicami,« je dejal Bobinac.

Metod Ropret, podpredsednik OKS in predsednik Odbojkarske zveze Slovenije, je izpostavil, da se morajo pri pripravi programa do leta 2033 izogniti, da bi začeli »popravljati obstoječe dobre rešitve, ki dokazano prinašajo rezultate«. Pri tem se je ozrl na »portoroške sklepe« v zaključnem obdobju nekdanje države pred pol stoletja. »Tedaj si je politika vzela vse vzvode športa v svoje roke in ga poskušala prikrojiti, ker si je domišljala, da vse ve, pri tem pa je naredila veliko škode,« je dejal Ropret.

Ocenil je, da moramo v državi ohraniti izvedbe velikih športnih prireditev, vzpostaviti nacionalne prireditvene športne centre ter tudi panožne centre na nižjih ravneh. »Poenostaviti moramo sistem, da se bodo nekdanji vrhunski športniki lažje vključili v šport kot trenerji ali na drugih športnih položajih,« je dodal.

Ko si enkrat v športu v njem tudi ostaneš

»Ko si enkrat v športu v njem tudi ostaneš. V svetu smo prav zaradi športa zelo prepoznavni. Po karieri pa imajo športniki različne krize, saj je prej povsem osredotočeni na šport, drugega skorajda ni. Če že v tem času nimajo pomoči pri pripravi na aktivno življenje, je to katastrofa, saj jih je le peščica takih, ki jim po karierah ni treba delati. Za veliko večino ostalih je potem način življenja povsem drugačen in jim je potrebno pomagati za drugo kariero že prej,« je povedala Katja Koren Miklavec. Dobitnica bronaste olimpijske kolajne leta 1994 v Lillehammerju je sedaj podpredsednica OKS.