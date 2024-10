Kamniški sveti Jurij bo težko pokončal oranžnega zmaja

Ko bi v slovenskem moškem odbojkarskem prvenstvu videli vsaj približek takšne vrhunske tekme, kot je bil torkov derbi 4. kola poljske lige med ekipama Jastrzębski Węgiel in PGE Projekt Warszawa! Vrhunski igralci so pokazali prav takšno predstavo, od petka pa bo v slovenski moški ligi oziroma od sobote v ženski priložnost, da se odbojkarske lepote naužijejo tudi na sončni strani Alp. Naslova državnih prvakov branijo fantje ACH Volleyja in dekleta Calcit Volleyja, Ljubljančani bodo lovili 21. naslov najboljšega v Sloveniji, Kamničanke devetega.

K že tako ali tako za slovenske razmere močnemu igralskemu kadru oranžnih zmajev so med drugimi pred sezono pristopili še povratnik iz Južne Koreje Matej Kök ter srednja blokerja slovenske izbrane vrste Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič. Iranski odbojkarji so se v letošnji sezoni vrnili v poljsko ligo, ljubljanske zmaje je denimo okrepil še mladi korektor iz Irana Amir Mohamed Golzadeh.

Dejan Vinčić je v preteklosti že igral za klub Salonit Anhovo - Kanal. FOTO: Mavric Pivk

»V zadnjih letih še nismo imeli tako močne ekipe, tako da je povsem razvidno, da sprejemamo vlogo glavnih favoritov. To sicer prinaša določen pritisk, a kdor se z njim ne zna spopasti, v športu nima česa iskati,« so misli trenerja ACH Volleyja Matjaža Hafnerja. Največji tekmec tivolskemu klubu bo Calcit Volley, v zadnji sezoni je startal na naslov prvaka, na koncu osvojil slovenski pokal in srednjeevropsko ligo, v novi sezoni pa se zaveda, da bo težko biti sveti Jurij in tekmovalno ubiti oranžnega zmaja.

»Če je bila lani ekipa sestavljena, da osvoji naslov državnega prvaka, letos ne bo tako. Napadali bomo bolj iz ozadja, morebiti bo to bolje,« pravi kapetan kamniške ekipe Uroš Pavlović. V Calcitu bosta v novi sezoni tujca organizator igre iz Kube Julio Alberto Gomez Galvez in nigerijski korektor Arinze Kelvin Nwachukwu. I-Vent Maribor je spet prevetril ekipo, k Alpacem Kanalu sta prišla slovenski reprezentančni podajalec Dejan Vinčić in trener Gregor Jerončič, h Krki pa nekdanji član slovenske izbrane vrste, srednji bloker Danijel Koncilja.

Izenačena dekleta

V slovenskem prvenstvu za odbojkarice se pričakuje mnogo bolj izenačen boj za naslov, Calcit Volley in OTP banka Branik sta zelo spremenila igralski kader. Kamničanke imajo od tujk ameriško Izraelko Eve Kerschenbaum, Mariborčanke Srbkinjo Sonjo Danilović in Hrvatico Niko Jularić. »Ne igramo za to, da bi bile druge. Morebiti zasedba ni tako kakovostna kot lani, a odhode bomo nadomestile s trdim delom. Pomembno je, da bomo v formi, ko bo to najbolj potrebno, se pravi po novem letu,« meni kapetanka Calcit Volleyja Sara Najdič.

»Zdaj smo še v obdobju uigravanja z novo podajalko, potrebujemo čas. A prvenstvo se ne odloča septembra, temveč na koncu,« razmišlja trener bankirk Žiga Kos. Morebiti zna štrene v boju za državni naslov zmešati novogoriški GEN-I Volley, Primorke imajo v svojih vrstah tri tujke, Ukrajinko Viktorijo Olijnik, Črnogorko Neveno Vukčević in Melisso Langegger iz Kanade.