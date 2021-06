Rossi in Ducati z roko v roki od sezone 2022

Ekipa Aramco Racing Team VR46, ki je v lasti legendarnega Valentina Rossija, bo v prihodnji sezoni debitirala v kraljevem razredu motoGP. Dolgo časa ni bilo jasno, s katero tovarno bo Rossi sklenil dogovor, a je pred dirko za VN Nizozemske v Assnu vendarle prišla potrditev, da bo Italijan združil moči z rojaki pri Ducatiju.



Kot dirkač je sicer Rossi z ekipo Ducatija v sezonah 2011 in 2012 močno razočaral, zdaj pa je z rdečimi sklenil dogovor za tri sezone, od leta 2022 do 2024. Ekipa, katere glavni pokrovitelj je saudski državni naftni velikan Aramco, bo nastopala z dvema dirkačema, eden bo gotovo Rossijev polbrat Luca Marini, ki je debitant v aktualni sezoni motoGP v poltovarniški ekipi Esponsorama, kjer ravno tako dirka z ducatijem. Z Marinijem naj bi v prihodnji sezoni po namigovanjih v medijih sodeloval rojak Marco Bezzechi, razen če se ne bi v zadnjem hipu po poraznem začetku v vrstah ekipe Petronas Yamaha SRT na mesto drugega oziroma prvega dirkača preselil kar Rossi sam.



43-letnik sicer še ni potrdil, če bo dirkal tudi v sezoni 2022. Aramco Racing Team VR46 ima z Dorno sklenjen dogovor za pet sezon, šef ekipe pa bo Pablo Nieto, ki že več let velja za enega glavnih Rossijevih zaupnikov, ko gre za razvoj projektov v razredih moto2 in moto3. V tej sezoni bdi tudi nad razvojem Marinija v motoGP.





