Rossi napovedal: Ne bom se vrnil kot Schumacher

Valentino Rossi je imel na petkovih prostih treningih veliko pripomb nad asfaltom na stezi v Austinu, kjer je član ekipe Petronas Yamaha SRT vknjižil 17. čas s skoraj sekundo in pol zaostanka za najhitrejšim Kataloncem Marcom Marquezom. Vsaka dirka do konca sezone 2021 sicer predstavlja dodatno približanje koncu Rossijeve kariere, Italijan pa je dejal, da v tem pogledu ne želi posnemati legendarnega nemškega dirkača v formuli 1 Michaela Schumacherja, ki se je po upokojitvi v vrstah Ferrarija štiri leta kasneje kot član Mercedesa vrnil na steze. Takrat je imel Schumacher 41 let, Rossi jih je letos dopolnil že 42.



»Ne bom se vrnil kot Schumacher. Poskušal sem dirkati, dokler sem lahko. Ne verjamem, da se bom vrnil,« je dnevnik La Gazzetta dello Sport citiral Rossija.



O trenutnih razmerah na dirkališču v Austinu, kamor so se dirkači vrnili prvič po prisilnem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa, je Rossi še povedal: »Že leta 2019 je bilo na tej stezi težko, zahtevali smo popravke na 10. ovinku in v Snaku, a zdaj so se poslabšali drugi deli dirkališča, ki je nevarno. Tako ne moreš voziti na robu, saj niti ne veš, kaj to je. Zagotovili so nam, da bodo zadeve popravili, a je še slabše.«

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: