Ruski telovadec ob ukrajinskem asu poskrbel za neopravičljiv škandal

Čeprav je večina organizacij ob zloveščem napadu Rusije na Ukrajino na svojih tekmovanjih prepovedala nastope ruskim in beloruskim športnikom, pa se za ta korak – zanimivo – do minulega konca tedna še ni odločila mednarodna gimnastična zveza (FIG). To je nemudoma izkoristil eden od ruskih telovadcev in na tekmovanju za svetovni pokal v Dohi poskrbel za neopravičljiv škandal.

Potem ko je Rus Ivan Kuljak na bradlji, na kateri je nekoč kraljeval slovenski as Mitja Pekovšek, osvojil tretje mesto za ukrajinskim zmagovalcem Iljo Kovtunom in drugouvrščenim Kazahstancem Miladom Karimijem, si je 20-letni športnik iz Kaluge približno 150 kilometrov jugozahodno od Moskve za slovesno razglasitev najboljših na prsa, kjer naj bi bil državni grb, prilepil črko Z. Gre za simbol ruske invazije na Ukrajino, ki je viden tudi na številnih tankih, s katerimi ruski agresorji rušijo vse pred seboj v ukrajinskih mestih. Znak naj bi izviral iz slogana »Za pobyedu« (Za zmago).

Kot so sporočili iz mednarodne zveze, so zoper ruskega telovadca zaradi šokantnega vedenja že uvedli disciplinski postopek. Za nameček se od danes naprej Rusi in Belorusi ne bodo smeli več udeleževati prireditev pod okriljem FIG. To velja tudi za sodnike in uradnike iz teh dveh držav.