S kakšno popotnico je šla Petra Majdič na SP pred 20 leti?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (13. 2.):



1. A) 109



2. B) Börje Salming



3. A) Venezueli.

A) 3.

B) 5.

C) 7.

A) Dve zmagi Slovenije

B) Dva poraza Slovenije

C) Tekme na odprtem drsališču

A) 15.000

B) 20.000

C) 30.000

1. Pred 20 leti se je odlična slovenska smučarska tekačicazačela približevati najboljšim na svetu. Tik pred svetovnim prvenstvom v Lahtiju je opozorila nase na zadnji šprinterski tekmi v Asiagu – katero mesto je takrat dosegla?2. Sredina februarja ponavadi pripada hokejskim reprezentančnim turnirjem, tako je bilo tudi pred 40 leti, ko je naša izbrana vrsta gostovala v Budimpešti ter igrala z Madžarsko in Romunijo. Katera trditev za turnir ne drži?3. Neprekosljivi rekorder pod obročije med tistimi, ki so pisali zelo vidna poglavja lige NBA. Na včerajšnji dan leta 1972 je dosegel nov izjemen mejnik pod koši Severne Amerike. Koliko točk je takrat skupno zbral?