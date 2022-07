S prvega štartnega položaja prvič Mercedesov Britanec

Britanec George Russell (Mercedes) je na današnjih kvalifikacijah pred nedeljsko dirko za VN Madžarske v Budimpešti osvojil svoj prvi najboljši začetni položaj v karieri formule 1. Za njim sta v ciljno ravnino pripeljala oba Ferrarija, Španec Carlos Sainz, ki si je poleg Russella zagotovil položaj v prvi vrsti, in Monačan Charles Leclerc.

Družbo v drugi vrsti bo Leclercu delal Britanec Lando Norris (McLaren), ki je v ciljno ravnino pripeljal pred Alpinovima dirkačema, Francozom Estebanom Oconom in Špancem Fernandom Alonsom.

Russellov moštveni kolega in sedemkratni svetovni prvak, Britanec Lewis Hamilton, je zasedel sedmo mesto.

Trenutno vodilni dirkač v formuli 1 in branilec naslova, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), pa je zaradi težav z močjo bil le 10. Medtem se njegov moštveni kolega in tretji dirkač v skupnem seštevku Sergio Perez ni uvrstil med prvih 10 in bo dirko začel z 11. mesta.

Nedeljska dirka se bo začela ob 15. uri. Pred 13. dirko za točke svetovnega prvenstva na Hungaroringu ima v skupnem seštevku branilec lanskega naslova Verstappen 63 točk prednosti pred drugouvrščenim Leclercom.