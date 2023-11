S takšnimi centri se bodo rojevale nove janje

V nadaljevanju preberite:

Janja Garnbret ni mogla odpreti novega plezalnega centra v Slovenski Bistrici, največjega in najvišjega (17 m) v Sloveniji, ker je bila 3. junija v Švici, a ne bi mogla biti boljša gostja. Vseh 150 vstopnic za druženje z olimpijsko prvakinjo in najboljšo športno plezalko na svetu je bilo razgrabljenih v hipu. Korošica je pokramljala z navijači, delila avtograme in spominke ter pokazala nekaj trikov v steni. Nazadnje je nastopila na domači tekmi svetovnega pokala, ko je v začetku septembra zmagala v Kopru. Za njo je daljši premor, pred njo pa samo en cilj – ubranitev naslova na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

Kaj je 24-letna Garnbretova povedala za Delo? Kako je preživela počitnice, kako se bo pripravljala na OI, kje vidi svoje rezerve in kaj je novega v njenem zasebnem življenju? Oglejte si njene objave na družbenih omrežjih z azijske turneje in fotogalerijo iz Slovenske Bistrice ...