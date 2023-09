Garnbretova v lovu na domačo zmago, tekmici tudi Kramplova in Lukanova

Nocoj ob 20. uri se bo začel finale tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru, na zunanji steni pri atletskem štadionu bo najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret lovila svojo prvo zmago v Kopru (lani je bila druga, pred tem je bila 25 let tekma v Kranju). Dvakratna svetovna prvakinja iz Berna o želela osvojiti 41. zmago za svetovni pokal.

Mia Krampl bo lovila prve stopničke v sezoni. FOTO: Grega Valančič/PZS

V finalu, ki ga bo spremljalo več kot 5000 ljudi, bodo nastopili še lanski zmagovalec Luka Potočar ter Mia Krampl in Vita Lukan. Merilo se bo najboljših osem fantov in deklet iz polfinala. To je predzadnja tekma v sezoni, toda Garnbretova bo zadnji na Kitajskem izpustila, torej se bo zaćela zmagovito posloviti od domače publike.

Vita Lukan je zmagala v Brianconu. FOTO: Grega Valančič

Kramplova si obeta prve stopničke v sezoni, Lukanova pa je dobro formo že potrdila s prvo zmago v karieri v Brianconu. Največja tekma v športnem plezanju pri nas je organizatorja, Planinsko zvezo Slovenije in MO Koper, stala 250.000 evrov. V kvalifikacijah se je merilo 121 plezalcev, tudi 26 Slovencev. Po finalu bo sledila zabava s koncertom skupine Tabu.