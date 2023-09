Mladi plezalni rod iz Helsinkov s kompletom odličij v težavnosti

Slovenski asi Janja Garnbret, Vita Lukan, Mia Krampl, Luka Potočar in drugi imajo dostojne naslednike, prihodnost slovenskega športnega plezanja je svetla. Mladinska svetovna prvakinja Sara Čopar je prevlado v težavnosti pokazala tudi na evropskem mladinskem prvenstvu v Helsinkih in svetovni dodala še evropsko krono. Na zmagovalnem odru tekmovalk do 20 let se ji je pridružila bronasta Rosa Rekar. Njun uspeh je dopolnila Jennifer Buckley s srebrno kolajno do 18 let.

»Boljšega zaključka letošnje sezone si ne bi mogla želeti. Tega naslova še nisem imela, tako da je to res bila pika na i,« je bila vesela 18-letna Čoparjeva iz Laškega, ki je bila na SP v Seulu zlata v težavnosti in srebrna na balvanih. Pred dvema letoma je bila dvojna kadetska svetovna prvakinja. Nedavno je nastopila v svetovnem pokalu v Kopru in osvojila 10. mesto. Tam je bila 25. Rekarjeva. »Poleg izkušenj mi je ta sezona dala veliko motivacije za naprej.« je dejala 17-letnica iz Žirovnice, ki je postala skupna zmagovalka svetovnega pokala.

Sara Čopar je mladinska evropska prvakinja v težavnosti, Rosa Rekar pa tretja v kategoriji do 20 let. FOTO: Antti Peltola/Kiipeily Arena/PZS

Še leto mlajša je Buckleyjeva, hči Slovenke in Irca, ki živi v Švici, in je sezono končala na tretjem mestu. »Letošnja sezona je bila daleč najuspešnejša do zdaj z vidika rezultatov in napredka,« je povedala Buckleyjeva, ki je bila avgusta na SP v Južni Koreji druga na balvanih in šesta v težavnosti.

Jennifer Buckley je mladinska evropska podprvakinja v težavnosti med kadetinjami. FOTO: Antti Peltola/Kiipeily Arena/PZS

Poleg odličnih deklet je imela Slovenija na Finskem tudi dva finalista med mladinci (do 20 let), Timotej Romšak si je priplezal šesto, Luka Jerman pa osmo mesto. Jaka Jaki je bil 10., Lovro Črep 14., Liza Novak pa 23. V kadetski konkurenci (do 18 let) se je Gorazd Jurekovič uvrstil na 10. mesto, Lana Gorič na 15., Zala Mlakar Starič na 16., Tinka Rakar na 20. in Svit Knez na 32. mesto. Med mlajšimi deklicami (do 16 let) je bila Neja Isak 14, je sporočila Planinska zveza Slovenije.