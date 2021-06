Samo ekstremne razmere lahko preprečijo izvedbo OI

Predsednica organizacijskega odbora poletnih olimpijskih iger v Tokiu Seiko Hašimoto je natanko 50 dni do uvodne slovesnosti dejala, da se bo šov nadaljeval, razen če bo koronska pandemija preprečila večini tujih ekip prihod na Japonsko.



»Če ne pride do ekstremnih razmer, igre bodo,« je zatrdila za športni dnevnik Nikkan Sports. Hašimotova je dan za tem, ko je približno 10.000 prostovoljcev dalo odpoved zaradi strahu glede koronavirusa in zapletov z urniki, že dejala, da bodo poletne OI odpadle le v primeru »ekstremnih razmer«.

Velik odpor javnosti

»Če se bi različne države po svetu zaradi koronske pandemije znašle v tako resnem položaju, da njihove olimpijske delegacije ne bi mogle pripotovati na Japonsko, potem seveda ne bi mogli izpeljati olimpijskih in paraolimpijskih iger,« je dejala predsednica organizacijskega odbora za Nikkan Sports.



»A nasprotno, če do takšne situacije ne bo prišlo, olimpijskih iger zagotovo ne bomo odpovedali,« je bila odločna.



Igre Tokio 2020, ki jih je koronska pandemija preložila za leto dni, se bodo z uvodno slovesnostjo začele 23. julija in imajo na Japonskem zelo majhno podporo med prebivalstvom, ki se ta čas bori s četrtim valom koronske pandemije. Kar 80 odstotkov domačinov ne podpira iger v načrtovanem terminu. Številni deli države, tudi Tokio, imajo izredne razmere, ki jih je premier Jošihide Suga podaljšal vsaj do 20. junija.



Hašimotova verjame, da se bo javno mnenje na Japonskem obrnilo v prid igram, ko bo država začela hitreje cepiti prebivalstvo.



»Vse več glasov nam pravi, da če bomo poskrbeli za ustrezno cepljenje, potem lahko gostimo olimpijske igre,« je dejala.



Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: