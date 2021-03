Schumacherjev dirkalnik v ruskih barvah?

Hekerji ponagajali Williamsu Moštvo formule 1 Williams je danes predstavilo nov dirkalnik za sezono 2021, potem ko so se na spletu predčasno pojavile fotografije novega bolida in moštvo prisilile, da je spremenilo načrt predstavitve. Pri Williamsu so želeli razkriti bolid FW43B preko resničnostne aplikacije, vendar pa so hekerji vanjo vdrli pred načrtovano predstavitvijo. Moštvo je nato aplikacijo umaknilo in novi dirkalnik predstavilo na tradicionalen način.

Svetovna protidopinška organizacija Wada preiskuje primer moštva formule 1 Haas in morebitno kršenje omejitev nastopov ruskih športnikov pod simboli Rusije.Ekipa Haas, v kateri bo prvo sezono v formuli 1 vozil tudi sin sedemkratnega svetovnega prvaka, je razkrila podobo novega dirkalnika VF-21. Ta je v pretežno beli barvi, a tudi z rdečimi in modrimi poudarki, ki ustrezajo barvam ruske zastave.Te barve so po pojasnilih ekipe povezane z novim pokroviteljem, rusko rudarsko družbo Uralkali, ki je v lastni, očeta drugega dirkača ekipeNa zaplet se je odzval tudi vodja ekipe Haas»Jasno je, da ne smemo uporabljati ruske zastave kot takšne, ampak lahko uporabljamo barve te zastave na dirkalniku.«