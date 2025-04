Scolaris ostaja prvi mož športnih plezalcev, SP 2027 bo v Brnu

Italijan Marco Scolaris ostaja na čelu Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC). Na generalni skupščini zveze v Larnaki na Cipru so 66-letnega Torinčana izvolili za predsednika zveze za naslednja štiri leta. Scolaris federacijo vodi od ustanovitve IFSC leta 2007. Brno bo gostitelj svetovnega prvenstva leta 2027, kjer se bodo delile prve vstopnice za OI 2028 v Los Angelesu.

Scolaris je dobil glasove pred kandidatom Tijlom Smitzom iz Belgije za vodjo novega izvršnega odbora, za katerega so prav tako opravili imenovanja na generalni skupščini na Cipru. Scolarisova kampanja in manifest, ki sta pridobila večino glasov, bo še naprej temeljila na osredotočenosti za zagotavljanje najboljših pogojev športnikom ter zagotavljanju virov, rasti paraplezanja in nadaljnji krepitvi položaja tekmovalnega športnega plezanja v olimpijski sferi ter oblikovanju koledarja dogodkov na ravni IFSC in nacionalnih zvez.

Glasovanje zagotavlja kontinuiteto delovanja federacije, ki je bila ustanovljena leta 2007, pri čemer je Scolaris prvi in trenutno edini predsednik organizacije in ustanovitelj mednarodne zveze. Delegati na skupščini so določili tudi gostitelja naslednjega članskega svetovnega prvenstva v športnem plezanju, ki bo leta 2027.

Najvišje tekmovanje športnih plezalcev bo leto pred poletnimi olimpijskimi igrami v Los Angelesu (2028) potekalo v Brnu na Češkem. Prvenstvo bo predstavljalo prvo olimpijsko kvalifikacijsko sito za nastop na OI. Brno bo gostilo tudi svetovno prvenstvo paraplezalcev.

Delegati na skupščini so Brnu namenili 53,25-odstotno večino. Češka kandidatura je v glasovanju premagala kandidaturo Kitajske s Pekingom, za organizacijo prvenstva sta se sprva potegovali tudi Francija in Indonezija, ki pa sta nato odstopili od odločilnega izbora. SP bo največji plezalni dogodek v zgodovini Češke.

Janja Garnbret je osvojila dve zlati kolajni na zadnjem SP v Bernu. FOTO: PZS

Prizorišče, ki sta ga predstavila predsednik češke zveze Jan Bloudek in športni direktor Vojtech Albrecht, bo načrtovana nova Arena Brno, ki bo, ko bo dokončno zgrajena, najsodobnejša večnamenska dvorana v drugem največjem češkem mestu.

Prvenstvo leta 2023 je potekalo v Bernu v Švici, letos pa bo svetovno prvenstvo potekalo Južni Koreji. Seul bo najboljše športne plezalce gostil od 21. do 28. septembra.

Z osmimi šampionskimi titulami rekorderka po številu naslovov svetovne prvakinje je Slovenka Janja Garnbret, ki bo v Seulu napadala zlati odličji v po novem olimpijskih disciplinah težavnostnemu in balvanskem plezanju. Obe disciplini bosta na Los Angelesu prvič kot ločeni disciplini.

Svetovno prvenstvo v plezanju leta 2027 bo predvidoma potekalo od 13. do 27. avgusta. Praga je od leta 2023 že prizorišče tekem svetovnega pokala. K uspehu kandidature je veliko prispeval tudi štirikratni svetovni prvak Adam Ondra, ki živi v Brnu in je bil glavni obraz promocijskega videa.