Še drugič ugnale Azerbajdžan

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, ki se je že uvrstila na evropsko prvenstvo leta 2023, je tudi v peti, predzadnji tekmi kvalifikaciji zmagala. S 3:1 (16, 18, -19, 15) je še drugič zapovrstjo ugnala Azerbajdžan, skupno je bila to njena peta zmaga, ki ji je tudi zagotovila prvo mesto v skupini D, v kateri sta še Avstrija in Gruzija. Varovanke selektorja Marca Bonitte so pokazale še eno dobro predstavo, mnogo bolj izkušenim tekmicam so sicer prepustile niz, niso pa jim dopustile nobene možnosti, da bi se jim oddolžile za poraz v Bakuju minulo soboto.

Slovenke sicer niso bile tako dominantne v bloku kot na prvi medsebojni tekmi, na kateri je samo Saša Planinšec na mreži dosegla deset točk, so bile dovolj zanesljive pri drugih prvinah, predvsem so dobre servirale. V slovenski vrsti je bila z 18 točkami najučinkovitejša Eva Zatković. Slovenke bodo kvalifikacije zaključile v soboto, ko bo v Mariboru gostovala Gruzija.