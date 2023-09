Sebastian Vettel v primežu misli o Dortmundu in čebelah

V nadaljevanju preberite:

Avtomoto kolesje se vrti naprej, junaki navijačev so zdaj daleč od Evrope. Pred karavano formule 1 je preizkušnja na Japonskem. Kako kaže prvemu favoritu Maxu Verstappnu in kako je z njegovimi privrženci? Kaj je zmotilo upokojenega šampiona Sebastiana Vettla? In zakaj je prihajajoča dirka za motogp tako posebna?