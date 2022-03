Šebeniku pol točke proti Ukrajincu

Najboljši slovenski šahist zadnjega obdobja Matej Šebenik je imel v drugem krogu posamičnega prvenstva Evrope, ki se je v nedeljo začelo v Termah Čatež, prednost začetne poteze in je iztržil pol točke v dvoboju z Ukrajincem Kirilom Ševčenkom.

Šebenik ima skupno točko in pol, kot tudi najboljši slovenski mladinec Jan Šubelj. Mednarodni mojster je kljub belim figuram italijanskega velemojstra Daniela Vocature s slednjim remiziral. Točko in pol ima tudi slovenski velemojster Marko Tratar, ki je po uvodni zmagi pol točke razdelil z Makedoncem Kirilom Giorgijevim, ki je imel začetno potezo.

Aleksander Beljavski, po ratingu še vedno najvišje uvrščeni slovenski šahist, je s črnimi figurami klonil v dvoboju z Armencem Gabrielom Sargasjanom. Ima skupno točko, pri pol točke pa je ostala najboljša slovenska šahistka Laura Unuk. Z belimi figurami jo je po 32 potezah ugnal turški velemojster Mustafa Yilmaz.

Prvi nosilec in 37. igralec svetovne lestvice, Čeh David Navara, je z belimi figurami ugnal italijanskega velemojstra Alessia Valsecchija in prišel do druge točke.

Prvenstvo, na katerem nastopa 317 šahistov in šahistk iz 40 držav, se bo končalo 6. aprila.