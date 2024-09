Senzacija na Wembleyju: Dubois uničil Joshuo (VIDEO)

Britanski boksar Daniel Dubois je pripravil veliko presenečenje, če že ne kar senzacijo, potem ko je v peti rundi prisilil k vdaji rojaka Anthonyja Joshuo. Resda je mlajši od obeh angleških težkokategornikov s seboj v ring na nabito polnem londonskem štadionu Wembley prinesel šampionski pas združenja IBF, toda za večino spremljevalcev tega borilnega športa je bil favorit vendarle slednji.

A te vloge Joshua ni upravičil. Dubois mu je dal hitro vedeti, da je trdno odločen ubraniti naslov svetovnega prvaka. Že v uvodni rundi je slovitega izzivalca s silovitim desnim krošejem prvič poslal na tla. To je nato ponovil še v tretji in četrti rundi, preden ga je v peti dokončno nokavtiral. Zanimivo, da je zmagoviti udarec, desni polkroše, sprožil iz nasprotnega napada – v redkih trenutkih, ko je Anthony pritiskal na Daniela. Po prejetem udarci je »AJ« obležal in hitro je bilo jasno, da se ne bo pravočasno postavil na noge.

»Dinamit«, za katerega se je Dubois sam oklical, je tako potrdil svoj vzdevek in slavil 22. zmago, 21. z nokavtom (v poklicni statistiki ima tudi dva poraza). Za Joshuo je bil to četrti neuspeh (ob 28 zmagah, od katerih je 25 dosegel s prekinitvijo). »To je začetek mojega popotovanja, začetek mene. Želim si povratni dvoboj z Oleksandrom Usikom,« je 27-letni Anglež poudaril, da si bolj kot vse želi oddolžiti ukrajinskemu šampionu za lanski poraz. Njegov sedem let starejši rojak pa je po porazu večkrat ponovil, da (še) ne razmišlja o odhodu v športni pokoj.

Daniel Dubois (levo) je večkrat močno zadel Anthonyja Joshuo. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Obračun na Wembleyju je sicer spremljalo kar 96.000 gledalcev. To je nov rekord, kar zadeva obiskanost boksarskega spektakla na Otoku po drugi svetovni vojni.