Šest slovenskih finalov, Garnbretova najvišje

V Kranju je danes na sporedu odločilni del 25. izvedbe tekmovanja za svetovni pokal v športnem plezanju v težavnosti. Znani so udeleženci večernega finala, v katerem se bo merilo kar šest Slovencev. Za najboljši dosežek polfinala je poskrbela Janja Garnbret, olimpijska šampionka, ki se je dotaknila predzadnjega oprimka na kranjski steni. Garnbretova je bila v petkovih kvalifikacijah še nekoliko zadržana, v današnji polfinale je napredovala s petim dosežkom, ki si ga je delila s še eno slovensko olimpijko Mio Krampl. V dopoldanskem polfinalu pa je znova pokazala, zakaj je najboljša na svetu.



Dvaindvajsetletna zvezdnica vertikale je padla tik pod vrhom, z roko se je dotaknila predzadnjega oprimka, a ga ni uspela zadržati. Obveljala je višina 47+, kar je bila najvišja višina polfinala. Tri oprimke za Slovenko je padla italijanska izzivalka Laura Rogora. V prvi deseterici najboljših je kar pet Slovenk. Vita Lukan je dosegla tretje mesto (38+), Lučka Rakovec je peta (36+). Za en raztežaj je najboljšo osmerico finalistk na devetem mestu zgrešila Kramplova (33+). Isto višino je dosegla Lana Skušek za končno deseto mesto. V polfinalu sta nastopili tudi Sara Čopar in Lucija Tarkuš ter se z višino 20+ od kranjskega tekmovanja poslovili na 23. in 26. mestu.

Potočar le za Japoncem

Tudi v moškem finalu bo domača zasedba zastopana s tremi tekmovalci. Devetnajstletni Luka Potočar je poskrbel za drugi najboljši dosežek moškega polfinala z višino 41. Za malenkost boljši, 41+, je bil za prvo mesto polfinala Japonec Higuči Masahiro. Finale sta si zagotovila še Milan Preskar na šestem mestu (34+) in Domen Škofic, vodilni po kvalifikacijah, z osmim dosežkom (29+). Petindvajsetletni Preskar si je priboril svoj prvi finale na tekmah najvišje ravni. Švicar Sascha Lehmann, ki si je delil prvo mesto moških kvalifikacij s Škoficem, je po napaki na začetku smeri (11+) končal na zadnjem mestu polfinala kot 26.

Martin Bergant je za las zgrešil finale. Čeprav je padel na istem oprimku kot Škofic, mu je slabši izid kvalifikacij odnesel finale. Začetek finala v dvorani Zlato polje bo ob 18. uri.

