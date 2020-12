Sezona 2021 z rekordnimi 23 dirkami

Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) je danes potrdila koledar dirk v formuli 1 za sezono 2021.



Prihodnje leto bo na sporedu rekordnih 23 dirk, sezona pa bo trajala od 21. marca do 5. decembra, so sporočili v izjavi za javnost.



Vodstvo F1 je koledar objavilo sredi novembra, Fia pa je zdaj potrdila rekordno število dirk, pri čemer obstaja nekaj vprašanj glede izvedbe vseh 23 preizkušenj.



V prvi vrsti je nejasna usoda VN Vietnama v Hanoju 25. aprila, potem ko je v minuli sezoni tam dirka odpadla, težave pa so se pojavile tudi pri pogodbenih obveznostih med vodstvom tekmovanja in promotorjem dirke.



Sezona F1 se bo sicer začela 21. marca v Avstraliji na dirkališču Albert Park v Melbournu, končala pa s preizkušnjo v Abu Dabiju 5. decembra. V sredo so potrdili tudi dirko za VN Brazilije, ki bo do leta 2025 še naprej potekala v Interlagosu na obrobju Sao Paula.



Svetovni prvak za leto 2020 je še sedmič v karieri postal Lewis Hamilton z Mercedesom, ki je osvojil naslov med konstruktorji.



Koledar dirk v sezoni 2021

21. marec: Avstralija (Melbourne)

28. marec: Bahrajn (Sakhir)

11. april: Kitajska (Šanghaj)

25. april: Vietnam (Hanoi)*

9. maj: Španija (Barcelona)

23. maj: Monako (Monaco)

6. junij: Azerbajdžan (Baku)

13. junij: Kanada (Montreal)

27. junij: Francija (Le Castellet)

4. julij: Avstrija (Spielberg)

18. julij: Velika Britanija (Silverstone)

1. avgust: Madžarska (Budapest)

29. avgust: Belgija (Spa-Francorchamps)

5. september: Nizozemska (Zandvoort)

12. september: Italija (Monza)

26. september: Rusija (Soči)

3. oktober: Singapur (Marina Bay)

10. oktober: Japonska (Suzuka)

24. oktober: ZDA (Austin)

31. oktober: Mehika (Ciudad de Mexico)

14. november: Brazilija (Sao Paulo)

28. november: Savdska Arabija (Džeda)

5. december: ZAE (Abu Dabi, Yas Marina)



* usoda VN Vietnama še ni znana

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: