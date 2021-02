Škandal po obračunu med Musajevom in Jurišičem odmeval tudi v ZDA

Udarci odmevali po dvorani

30

proti 27 so vsi trije sodniki točkovali v korist Šamila Musajeva v dvoboju z Urošem Jurišičem.

Denarne kazni in še suspenz?

Slovenskemu borcuse ognjeni krst na spektaklu poljskega združenja KSW, ki velja za najmočnejše na stari celini v mešanih borilnih športih (MMA), ni izšel po načrtih in željah. V spopadu dveh neporaženih asov velterske kategorije (do 77 kg) se je namreč zmage po točkah veselil Rus, ki je 28-letnemu Ljubljančanu zadal prvi profesionalni poraz. Obračunu je na žalost sledil še pretep, ki je zasenčil sicer zelo kakovosten dvoboj.Jurišič je v Lodž odpotoval z velikimi pričakovanji. Čeprav je vedel, da ga bo v kletki pričakal izjemno neugoden tekmec, niti za hip ni podvomil o tem, da bo v svoj prid odločil tudi svoj prvi dvoboj na prireditvi KSW. Zato je bilo razočaranje ljubljanskega borca, ki je luč sveta ugledal v Kanadi, še večje, potem ko je slišal, da je po soglasni sodniški odločitvi zmagal Musajev.Za vse tri točkovalce je bil s 30:27 boljši leto mlajši Dagestanec, ki je imel – roko na srce – pobudo večji del obračuna. Navsezadnje je našemu borcu, ki se je zelo dobro kosal s favoritom na stavnicah in je imel tudi svoje trenutke, zadal več čistejših udarcev, tako nožnih kot ročnih, ki so odmevali po dvorani. Za nameček je »Jurišiča« večkrat zrušil na tla, a ga po drugi strani v petnajstih minutah, kolikor je trajal spopad, tudi ni resneje ogrozilToda z razglasitvijo obračuna v kletki še zdaleč ni bilo konec. Močno naelektreno ozračje v Lodžu je bilo mogoče čutiti do skoraj 750 kilometrov oddaljene Ljubljane, sledil je še besedni dvoboj med člani obeh taborov, pri čemer se zlasti Uroševi novosadski trenerji zna čelu niso mogli sprijazniti s porazom svojega varovanca. Začele so padati čedalje težje besede in slednjič je prišlo med trenerji do prerivanja, težko opravičljiv incident pa se je zgodil v ozadju oziroma za televizijskimi objektivi. Ko je namreč Jurišič stopil do Musajeva, ga je »Tihi morilec«, kot se glasi vzdevek 27-letnega Rusa, prijel, dvignil in silovito vrgel na tla, kjer ga je povrhu vsega še udaril. K njima so pritekli člani obeh ekip in organizatorjev, ki so potrebovali kar nekaj časa, da so ju spravili narazen.Kmalu zatem so akterji incidenta, še naprej obkladajoč se z zmerljivkami, vendarle zapustili kletko, sodeč po fotografijah, ki so preplavile družabna omrežja, pa so poskušali obračunati tudi na poti v slačilnico. Škandalu, ki je odmeval tudi onstran Atlantika, bo zagotovo sledil epilog. Po odločitvi za zeleno mizo bo tudi jasno, ali bo ostalo pri objavljenem rezultatu. Odgovorni bodo v prihodnjih dneh verjetno odločali tudi o tem, ali bo lahko Musajev v statistiki obdržal 14. zmago (10 jih je dosegel s prekinitvijo) in ali bo Jurišiča na ta dan za čimprejšnjo pozabo še dolgo spominjal prvi profesionalni poraz po enajstih zaporednih zmagah, desetih s prekinitvijo.Vodilni možje pri združenju KSW so že napovedali, da bodo zoper vpletene v sramoto Lodža ustrezno ukrepali. »Možje v kotih, ki bi morali predstavljati glas razuma in po borbi zid med borcema, se niso vedli profesionalno. Vzeli si bomo čas, da bomo treznih glav proučili vse skupaj. Zagotovo bodo vpleteni občutili določene posledice, saj nočemo, da bi se takšne stvari ponavljale. Zanesljivo bomo morali plačati denarne kazni, morda bomo koga tudi suspendirali. Borca prihajata iz temperamentnega dela sveta, vendar to ni opravičilo za njuno vedenje,« sta v en glas poudarilain, ustanovitelja zveze KSW, ter pribila: »Celotno dogajanje smo posneli z dvanajstimi kamerami. Če bomo videli, da je nekdo koga udaril na tleh, ga bomo diskvalificirali. Lahko bi namreč prišlo do hujše poškodbe in ne le do zlomljene roke. Kaj če bi nekdo davil drugega in ju ne bi mogli ločiti?«